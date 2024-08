Jobbik: Pintér Sándor látványosan elbukott

A Jobbik-Konzervatívok továbbra is tiltakozik az önrendelkezési jogot sértő kötelező szűrővizsgálatok ellen még akkor is, ha a bukása szélén álló egészségügyi vezetők, így a miniszter és az államtitkár is menekülne eredeti terve elől – emelte ki Lukács László György közleményében.

Hozzátette, hogy a tervezett változtatás, miszerint most már a munkáltatókat akarják kényszeríteni, hogy tegyék kötelezővé a szűrést a dolgozók számára, „ugyanolyan aljas húzás, amit már láttunk a koronavírus-járvány alatt, amikor állami szervezeteket hoztak olyan helyzetbe, hogy százával kellett megválniuk dolgozóiktól oltások hiányában.”

A képviselő leírta, hogy ki kell derülnie, hogy kik félthetik az állásukat az állami szerveknél, ezért írásbeli kérdésekkel fordult az összes miniszterhez, hogy megtudja, kötelezővé teszik-e a szűréseket az irányításuk alatt álló szervezeteknél

Lukács László György szerint fontos látni, hiába próbálja másra hárítani a felelősséget a kormány, a sikeres és hatékony önkéntes szűrővizsgálatokon való részvétel segítése olyan feladat, amelyet 14 év alatt sem oldottak meg.

„Azonban rá kell mutatni arra is, hogy az elmúlt hetek fejleményei, azaz a rekordokat döntő, száz milliárdot is meghaladó kórházi adósságok, a hőséghullámokban forró műtőkben, kórtermekben fekvő betegek ezreinek szenvedése, a betöltetlen háziorvosi körzetek száma, akötelező szűrővizsgálatokra kényszerítés elfuserált terve mind azt támasztja alá, hogy Pintér Sándor az egészségügyben látványosan elbukott, így távoznia kell az egészségügy vezetéséből” – zárta sorait a Jobbik-Konzervatívok képviselője.