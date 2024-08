Sorra tartóztatják le a politikusokat, óriási korrupciós botrány a fővárosban

A Magyar Nemzet szerint az első gyanúsítottakat – köztük P. Gábort – március elején fogták el. Akkor annyit lehetett tudni, hogy egy férfi a vállalkozásán keresztül szolgáltatásokat nyújtott, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, illetve az egyik társa által kijelölt két gazdasági társasággal.

A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették, korrupciós célokra fordították.

Nemrég kiengedtek egy olyan személyt a börtönből, aki a szabadulás reményében beszélni kezdett. A férfi szabadulása időben egybeesett Óbuda MSZP-s, minősített, százmilliós vesztegetéssel gyanúsított alpolgármesterének, Czeglédy Gergő őrizetbe vételével – az Index a részletekről az alábbi cikkében írt.

Nem lepte meg a letartóztatás

Az ügyben más bizonyítékok is vannak a két politikus ellen. Vallomásokban a DK-s polgármestert úgy emlegették, mint aki részesült a kenőpénzekből. Az egyik vallomásban úgy beszéltek róla, hogy a „főnök”. A lap azt állítja, hogy az ügyben már több mint tíz gyanúsított van.

Zamecsnik Péter a meghallgatás után nyilatkozott az ATV Híradónak, és elmondta, hogy nem érte őket meglepetésként a részletes gyanúsítás, mivel az ügy már 2022 óta folyik. „Ez az ügy gyakorlatilag 2022-es ügyszámon folyik, tehát a III. kerületben a médiából is tudjuk, hogy voltak házkutatások, voltak iratbekérések, szerződéseket néztek, gyanúsítások voltak, tehát ebben semmi újdonság nincs.”

Megerősítette: mostani gyanúsítás részben összefügg Czeglédy Gergő alpolgármester korábbi őrizetbe vételével. Bár az ügy részleteiről nem árulhatott el sokat, Zamecsnik annyit elmondott, a gyanúsítás szerint vállalkozók az önkormányzati megbízások elnyerése érdekében felülárazták a szolgáltatásokat, az így szerzett pénzek egy része visszaosztásra került, amiből a vád szerint a polgármester is részesült.

A polgármester jelenlegi állapotáról Zamecsnik Péter azt mondta, természetesen nincsen jó hangulatban, de nem érte váratlanul az eljárás.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben reagált A Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában újabb öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik közül hárman őrizetben vannak – olvasható a Főügyészség közleményében. A főügyészség öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A szerdai kihallgatott gyanúsítottak között van Kiss László III. kerületi polgármester, egy önkormányzati vezető, valamint a polgármesteri hivatal egy korábbi alkalmazottja, akik jelenleg őrizetben vannak és a letartóztatásuk elrendelését indítványozza az ügyészség – részletezik. A polgármesterrel közölt megalapozott gyanú szerint Kiss László a 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. „A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el” – írta a Központi Nyomozó Főügyészség. A polgármestert vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a főügyészség. Az ügy további két újabb gyanúsítottja egy III. kerületi önkormányzati képviselő, valamint az egyik érintett gazdasági társaság ügyvezetője. A büntetőeljárásban korábban gyanúsítottként kihallgatott alpolgármester letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság október 20-ig hosszabbította meg.

Új választások jöhetnek

„Egyetlen járható út van: az alakuló testületi ülésen, ami októberben lesz, fel kell oszlatnia a testületnek önmagát. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni Óbudán” – jelentette ki lapunknak Bús Balázs. A korábbi polgármestert Kiss László jelenlegi kerületvezető őrizetbe vételéről kérdeztük.

Bús Balázs 2006 és 2019 között vezette Budapest III. kerületét. A június 9-i választáson a kormánypártok polgármesterjelöltjeként 38,56 százalékot elérve végzett a második helyen, Kiss László mögött. A politikus június 25-én jelentette be, hogy nem veszi fel pártlistás mandátumát. Bús Balázs akkor úgy fogalmazott:

A választások időszaka azt mutatta, hogy – Karácsony szavaival élve – »a jogorvoslati folyamat jogsértő folyamat lett« Óbudán. A helyi választási bizottság baloldali tagjai teljesen elfogultan, egyoldalúan, a joggal következetesen visszaélve hozták a döntéseiket, melyekért felelős a jegyző és felelős az őket megválasztó képviselő-testület is. (Még szerencse, hogy volt felülvizsgálati lehetőség az óbudai döntések után.) Az elmúlt évek azt mutatják, hogy Óbudán a joggal, a hivatali hatalommal rendszerszintű a visszaélés. (Érdemes lenne a hatósági ügyeket is vizsgálat alá vonni.) A Kúria is megállapította, hogy az önkormányzat a polgármester mellett egyoldalúan kampányolt, és használta fel ezen célok érdekében a közpénzt. A jelenlegi helyzetben esélyét se látom, hogy ez megváltozzon. A következő öt évben ugyanaz fog történni, melyet idáig is el kellett szenvednünk.

Bús Balázs a szerdai fejleményekkel kapcsolatban lapunknak hangsúlyozta: „Nem vagyok meglepődve. A választási kampányban pontosan elmondtuk, hogy kik azok, akik a másik oldalon indulnak. Többször kezdeményeztük a rendkívüli testületi ülés összehívását azért, hogy ezzel a példátlan korrupciós üggyel az óbudaiak szembesüljenek, a kerületvezetés pedig számoljon be arról, hogy mi történt. Ezt egyszer sem tették meg, folyamatosan elszabotálták, hogy számot adjanak arról, mit műveltek az elmúlt öt évben.”

A politikus emlékeztetett: „Az utolsó rendkívüli testületi ülés a választás másnapján volt, amit az a Czeglédy Gergő vezetett le, akit később őrizetbe vettek. Felelősek azok az egyéniben megválasztott képviselők is, akiknek többsége most is a testületben ül, és hallgatásukkal asszisztáltak a korrupciós ügyhöz. Elképesztő és szomorú, hogy 30 ezer óbudai választópolgár Fidesz-gyűlöletből egy bűnbandát választott Óbuda élére.”

Egyetlen járható út van: az alakuló testületi ülésen, ami októberben lesz, fel kell oszlatnia a testületnek önmagát. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni Óbudán

– szögezte le Bús Balázs, hozzátéve: „A Karácsony–Gyurcsány-féle fővárosi listán három óbudai volt: Kiss László, Czeglédy Gergő és Béres András. Közülük kettőt őrizetbe vettek, a harmadik pedig korábban fél évet ült börtönben. Szégyen lenne, ha ők képviselnék Óbudát.”

(Borítókép: Kiss László 2024. április 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)