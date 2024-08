Péterfy Sándor Utcai Kórház: Valótlanságot állítanak a Tisza Párt képviselői

Valótlanságot állítanak a Tisza Párt képviselői látogatásukról, amit kórházunkban tartottak 2024. augusztus 14-én – írta közleményében a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke néhány napja bejelentette, több kórházban is látogatást tesz, hogy a kánikula idején megmérje az ottani hőmérsékleteket.

Kulja András EP-képviselővel szerdán útnak is indultak – erről az alábbi linken számoltunk be. Kedden a Szent János kórházban, szerdán a Péterfy Sándor Utcai Kórházban jártak, az utóbbiban 38,4 fokot mértek délben, és itt láncolták le a főbejáratot az ATV és az RTL előtt az ATV Híradó beszámolója szerint.

Magyar Péter nem tudja használni a hőmérőt?

Azonban csütörtökön a kórház kiemelte: nem igaz az állítás, hogy munkatársaik a két európai parlamenti képviselőt nem engedték be az intézménybe. „Ezzel szemben a valóság az, hogy a közzétett videóban is jól látszik: az épületen belül tartózkodnak. Az ajtót sem a kórházvezetés zárta le, és amint tudomásukra jutott, haladéktalanul gondoskodtak annak soron kívüli kinyitásáról, így csak pár percig volt zárva az érintett bejárat.”

A közleményükben külön részletezték, hogy az intézménynek több ajtaja van, több irányból is megközelíthető, „ebből következik, hogy nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a betegek és a látogatók nem tudtak bejutni az épületbe”. Majd kiemelték, a betegek ezen a napon is megkapták az állapotuknak megfelelő ellátást, és a látogatás is biztosított volt.

„Intézményünk vezetősége végig együttműködött a képviselőkkel. Kórházunk mindent megtett annak érdekében, hogy látogatásuk zökkenőmentes legyen és ne okozzon fennakadást a betegek ellátásában. Az intézmény és a fenntartó minden szükséges engedélyt megadott nekik ahhoz, hogy személyesen tájékozódhassanak a kórházban, és hozzájuthassanak a munkájukhoz szükséges információkhoz. Emellett a két képviselő számára kép- és videófelvételek készítésére is lehetőséget adtunk” – olvasható a szerkesztőségünknek megküldött közleményükben.

Félrevezetőnek tartják, hogy a kórházban a képviselők jellemzően nem a léghőmérsékletet vizsgálták, hanem tárgyakét, falakét, így az nem tükrözte a valós hőérzetet.

A kórház munkatársai elkötelezettek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hőhullám ideje alatt is folyamatosan biztosított legyen a lakosság számára a magas színvonalú ellátás. Majd végül a közleményüket úgy zárták: „Szomorúnak tartjuk, hogy a sajtóban megjelent ferdítések, valamint az ilyen és hasonló videók ezt a munkát ássák alá, valamint alkalmasak arra, hogy megingassák mind az egészségügybe, mind az adott intézménybe vetett bizalmat. Különösen fájó ez azért, mert az egészségügyi dolgozók mindeközben elkötelezetten és legjobb tudásuk szerint végzik feladataikat, amiért hálával és köszönettel tartozunk nekik.”

Az Index folyamatosan tudósított a kórházakból

Júliusban két fővárosi kórház klímaberendezése is egyszerre hibásodott meg – az eseményekkel az Index cikksorozatban foglalkozott. Az Uzsoki műtőiben 41,5 fokot mértek, míg a János kórházban 38 fokot. A Bethesdában szintén nem tudtak műteni, így a Facebookon gyűjtöttek klímajavításra, ami végül sikeresen zárult. A Szent László transzplantációs osztályán sem működött a klíma, míg a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztálya egy ventilátorral próbálta felvenni a harcot a hőséggel.

Kétrészes helyszíni riportunkból kiderült, hogy nem csak ezzel van probléma. Magyarországon szinte minden kórház és egészségügyi dolgozó a létéért és megmaradásáért küzd 2024-ben. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára korábban elmondta, hogy 1,3 milliárdos keretösszeget különítettek el a klímák javítására. Hozzátette, hogy Magyarország uniós elnöksége kiemelt témaként kezeli az európai egészségügyi rendszerek ellenállóvá tételét a klímaváltozás hatásaival szemben.

Ezt követően kedden hatósági ellenőrzést végzett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban. Kiemelten vizsgálták a műtői légtechnikát és az egyéb ellátóhelyek hőség elleni védekezését is.