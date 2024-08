Sas Gardens néven újítják fel az egykori Lejtő utcai sporttelepet. A teniszpályák már most is nyitva állnak a Lejtő utca 28.szám alatt. A strand és a teniszpályák közé egy új fogadóépületet is terveznek a tulajdonosok mélygarázzsal, öltözőkkel és fedett padelpályákkal. A régi főépület pedig egészségügyi, sportrehabilitációs intézményként, valamint szálláshelyként születne újjá – írja a kerületi honlap.

Az Economx beszámolója szerint a 0,68 hektáros területet a Földművelésügyi Minisztérium létesítette az 1960-as években.

Sokáig ez volt az egyetlen jelentős sportközpont és úszómedence a környéken.

A Lejtő útés Hegyalja út torkolata felől lefelé, a Korompai utcáig nyúló háromszög alakú terület jelentősen lejt, így a funkciókat teraszosan alakították ki.

A sportterület 2006-ban a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába került. A leromlott állapotú épület felújítása azonban minimum egymilliárd forintba került volna, ezért

2012-ben az önkormányzat a terület eladásáról döntött, amit 2021-ig nem sikerült megvalósítani. Ekkor az ingatlan értéke már elérte a 850 millió forintot.

Az eladás ellen lakossági tiltakozás is szerveződött, de végül a telek a Clivus Projekt Zrt. és a Pannon-Work Zrt. tulajdonába került.

Egy másik fürdő viszont bezár – kérdés, hogy meddig

Ideiglenesen nem fogad vendégeket a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő népszerű Tófürdője ami elsősorban a helyi lakosok körében népszerű. – írta a Termál Online.

A fürdőt üzemeltető társaság műszaki jellegű meghibásodással és a tó vízének nem megfelelő minőségével indokolja a zárva tartást.