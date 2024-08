Tompos Márton: Amíg egy kósza keddet nem sikerül problémamentesen lehozni, addig nem lehet olimpia

Továbbra is foglalkoztatja a magyar közéletet a 2036-os budapesti olimpia kérdése. Magyar Péter után most Tompos Márton, a Momentum elnöke szólt hozzá a kérdéshez, kijelentve, hogy pártjának is megvan a véleménye a kérdésről.

A momentumos politikus kijelentette, hogy fenntartják a korábbi, 2017-es álláspontjukat, miszerint a budapesti olimpia vitájára egyedül egy népszavazás tehet pontot. Tompos szerint 2017-ben ugyan jobb helyzetben volt Magyarország, mint most, de akkor sem lett volna alkalmas egy olimpia megszervezésére.

„Egy olyan országban, ahol kínai hitelt kell felvenni a napi működés biztosítására, ahol az utasok tolják a vonatpótló buszt; ahol nincs pénz a kórházak klimatizálására; ahol elveszik az embereknek járó pénzt, ha azok nem az állampárt érdeke mentén szavaznak a választásokon (Paks); ahol iskolakezdés előtt 2 héttel több ezer tanár hiányzik az oktatásból; ahol nincs elég rendőr, mentős, háziorvos; ahol szó nélkül bezárnak több száz postát; ahol komplett kórházi osztályok állnak le és zárnak be, ott nem az olimpiáról kell beszélni” – sorolta a pártelnök.

Tompos Márton szerint Magyarországon arról kell beszélnünk, hogy hogyan lesznek jól fizető munkahelyek, modern iskolák, zöldátállás és működő kórházak. A Momentum elnöke úgy gondolja, az, hogy a Fidesz már „megépíttetett a haverokkal pár létesítményt jól túlárazva”, az nem jelenti azt, hogy egy kicsit is közelebb lennénk egy olimpiához.

Az álláspontunk egyértelmű: amíg egy kósza keddet nem sikerül problémamentesen lehozni, addig nem lehet sok ezer milliárdos rendezvényekről beszélni. Ha mégis valaki akar, akkor mi állunk elébe, és ha kell, akkor megint összeszedünk 266 151 aláírást

– figyelmeztetett Tompos.

Magyar Péter szerint is az embereknek kell dönteniük

Magyar Péter is hasonló véleményt fogalmazott meg szerda este az ATV stúdiójában. A Tisza Párt elnöke szerint a 2036-os olimpiáról az embereknek kell majd dönteniük. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy úgy tudja, „suttyomban már beadták a pályázatot”.

Elismerte, hogy egy olimpiai rendezés előnyére válhatna Budapestnek, ha az infrastrukturális fejlesztésekkel jár, de szerinte vannak nagyobb problémák most.

„Amikor 100 postahivatalt zárnak be és vasútvonalakat záratnak le, az állami szférában dolgozók fizetését csökkentik, miközben egyes miniszterei fizetését 27 százalékkal emelte a kormány, akkor vannak nagyobb problémák is” – hívta fel a figyelmet.