Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter feltalálta a clickbait-politizálást

Az egészségügyi államtitkár szerint a hőhullámok komoly kihívást jelentenek az egészségügyi intézményeknek, annak ellenére is, hogy több kórházban volt felújítás, illetve klímacsere. Emiatt nem is állították, hogy minden rendben, közölte az államtitkár az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A János Kórház ortopédiai osztályát hozta fel példaként, ahol a klímaberendezés nem működik, emiatt átszervezésre volt szükség. A betegeket átszállították más kórházakba, ahol megfelelő ellátásban részesülhetnek. Ezeket a klímaberendezéseket ne otthoni kis méretű eszközként képzeljük el, hanem több tíz millió forint értékű berendezésként, tette hozzá Takács Péter.

A kormány már több mint tízmilliárd forintot költött cserére és felújításra, de utóbbit sokszor az is akadályozza, hogy az épületekben nem megfelelő, elavult elektromos hálózat működik. Valamint több esetben magánszolgáltató tartja fenn a hálózatot.

A műtők klimatizálása is elsődleges feladat, hiszen optimalizálni kell a hőmérsékletet, 18-20-22 fokos műtőkben lehet csak megfelelően végrehajtani az operációkat.

Nem olyan magas az egészségügyi intézmények fenntartása

A kórházi központi üzemeltetésében az államtitkár cáfolta azt az értesülést, mely szerint a NER-hez közel álló cég kapta volna a feladatot 400 milliárd forintért. Ehelyett elárulta, hogy a kórházak éves üzemeltetési költsége mindössze 90 milliárd forintra tehető, melyet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végez több vállalkozóval.

Az egészségügyi intézmények állapotánál elutasította a Magyar Orvosi Kamara főtitkárának javaslatát, mely szerint egy-két épületet el kéne dózerolni: „Én a kórházak lebuldózerezésének nem vagyok híve, nem tudom, hogy az Orvosi Kamara ezt miért javasolja, én ezt nem tartanám egy jó iránynak. Alapvetően látni kell, hogy ekkora a forrás, mint a mostani kormány, senki nem tett be a magyar egészségügybe.”

A bérek emelkedése a megbecsültség jele is

Takács Péter kiemelte, hogy emelkedett az orvosok és szakápolók bére, melynek költsége évente több száz milliárd forint. „Ha bármely egészségügyi szakembert megkérdez a világ bármely országában, hogy elég-e a pénz az egészségügyre, azt fogja mondani, hogy nem. A világ összes pénzét el lehet költeni az egészségügyre.”

Az egészségügyi államtitkár kitért az ápolóhiányra is, de tagadta, hogy 40 ezer fő hiányozna a rendszerből. „Ez is egy teljesen téves adat, amit a sajtó örömmel visszhangzik, de ez nem igaz. Megnézzük a tízezer lakosra jutó ápolók számát, akkor közel sem igaz az a 40 ezer fő. Én nagyjából egy tízezret mondanék, ezért kezdtünk egy nagyon erős szakdolgozói bérfelzárkóztatásban” − magyarázta.

De kiemelte, hogy Magyarországon megbecsült az orvosszakma, melyet a bérek is jól mutatnak. „Az OECD-országok között, ha összehasonlítjuk például, hogy mennyit keres egy orvos Magyarországon, a nemzetgazdasági átlag 3,8-szeresét. A második helyezett Írország 3,4-szeressel, a harmadik helyezett Németország 3,38-cal.”

Magyar Péter clickbait-politizál

Szóba került Magyar Péter is, aki szerdán este adott interjút az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Róla csak annyit mondott Takács Péter, hogy „Magyar Péter föltalálta a clickbait-politizálást, hangzatos cím, semmi tartalom”.

„Én mindig annak a híve vagyok, hogy üljünk le, ássunk mélyre, nézzünk a számok mögé, és hogyha probléma van, akkor a megfelelő forrást a kormány oda allokálni fogja” – szögezte le az államtitkár.

Csökkenne az ügyeleti helyek száma?

Végül válaszolt az új ügyeleti rendszerre vonatkozó kérdésekre is, a Népszava közölt egy tervezetet július végén, mely szerint az eddigi 23 helyett októbertől csak 13 felnőtt és 3 gyermekorvosi ügyelet működne Budapesten.

„Azt rögtön cáfolnám, hogy most 23 működik. Tehát ez egy újabb hazugság, ami jellemzően megjelenik megalapozatlan módon. Ugyanezt láttuk a Pest megyei bevezetéskor is, akkor is ment ez a hisztériakeltés és őrület. Egyébként azóta csend van, a betegek elégedettek, megkapják a nekik járó ellátást” – fogalmazott, és elmondta:

„13 felnőtt ügyeleti pont lesz, ez két soros ügyelet lesz, tehát mindenhol kettő háziorvos lesz ezen a 13 ponton, és ezen felül még három darab kétsoros gyerekorvosi ügyelet is lesz, amit úgy raktunk össze, hogy a tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyeken legyenek. Vagy sürgősségi osztály közelében, vagy olyan szakrendelőben, aminek egyébként a tömegközlekedése megfelelő” – tette hozzá.