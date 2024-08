Veszélyes vegyi anyagot gyártó üzemet létesítenek Hevesen

Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője egy videóban reagált azzal kapcsolatban, hogy Hevesen annak ellenére fog vegyi üzem épülni, hogy korábban a település fideszes polgármestere többször is hivatalosan letagadta az üzem érkezését – közölte a Momentum sajtóosztálya.

A Momentum politikusa bejelentette, hogy alternatív népszavazást indítanak az üzemmel kapcsolatban.

Több platformon próbáltuk felhívni az emberek figyelmét a vegyi üzemmel kapcsolatban, miközben az önkormányzat mindent tagadott. Június 17-én is még azt válaszolta a polgármester, hogy semmilyen kapcsolatban nem állnak a BYN céggel. Ehhez képest pedig tegnap tényként jelentette be a polgármester, hogy vegyi üzem fog épülni. Az önkormányzat tudatosan hazudott és informálta félre a helyieket. Ez történt az országban sok helyen, például Sóskúton is