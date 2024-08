Lassan itt az iskolakezdés, de több intézmény is igazgató nélkül kezdi a tanévet

A nyári szünet elején a Belügyminisztérium több pályázatot is elutasított, még azokét is, akiket a helyi közösség, a szülők és a tanárok is támogattak. Ezek között van a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium, a kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, a rákospalotai Kontyfa Általános Iskola, a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium – írta meg a Népszava.

A lap érdeklődésére, miszerint lett-e új igazgató az egyes intézményeknél, a minisztérium elmondta, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnáziumnál a pályázat kiírása sem történt meg, ugyanis a tankerület és a minisztérium sem támogatta Fazekas Csaba pályázatát. Amíg nincs igazgató, addig az egyik igazgatóhelyettes viszi az iskola ügyeit, a kispesti gimnázium esetében ugyanez a helyzet áll fenn.

A Kontyfa Általános Iskolában szintén az eddigi helyettes vezeti ideiglenesen az intézményt, míg Székesfehérváron hasonló eset állt elő, mint a Kölcseynél, vagyis a pályázó Horváth József nem kapott bizalmat a minisztériumtól, hiába tüntettek érte a szülők és a diákok, helyette az egyik tanár viszi tovább az iskola vezetését.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ elárulta, hogy csak évente kétszer lehet új igazgatói pályázatot kiírni, tavasszal és ősszel, ebből adódik, hogy nyáron így több iskola is intézményvezető nélkül maradhat, akiket pótolni kell.

A Népszava megjegyzi, hogy az életpályamodell 2013-as bevezetése óta csökkentek az igazgatók jogkörei, többek között nem rendelkeznek munkáltatói jogkörrel, szűkült a gazdálkodási joguk, illetve kismértékű beszerzésekről dönthetnek.

Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója szerint az igazgató egyfajta „közvetítő” a tankerület és a tantestület között, „az állam meghosszabbított keze” és csak az iskola érdekeit nézi. Az igazgató személye fontos a pedagógusok munkája szempontjából is, hiszen a tanmeneteket ő hagyja jóvá.

Az sem mindegy, milyen munkahelyi hangulatot teremt, egy szeretett igazgatóval sokkal könnyebb együtt dolgozni

− fogalmazott Törley Katalin. A Szülői Hang képviselője, Miklós György szerint „az, hogy egy olyan igazgató vezesse az iskolát, akit a tantestület is támogat és a diákok is szeretnek, a szülők szempontjából is fontos”. Ennek némileg ellentmond, hogy csökkent a szülői bizalom az intézményvezetők felé, ugyanis egy felmérés szerint 40 százalékuk azt érzi, hogy nem kapnak elég segítséget az igazgatóktól.

A Belügyminisztérium a konkrét számadatokra is kitért az iskolaigazgatói pályázatokról. Az idei tavaszi eljárási időszakban 384 helyre érkezett igazgatói pályázat, melyek közül 337 esetben született döntés, míg 47-nél új pályázatot kell kiírni.