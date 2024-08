Eltűnt a politika Orbán oldaláról, de ennek most érthető oka van

Orbán Viktor miniszterelnök a tusnádfürdői beszéd óta nem jelent meg nyilvánosan, augusztus elején is csak Horvátországban sikerült lencsevégre kapni a kormányfőt, aki információnk szerint a hosszú hétvégéig már biztosan nem is tér vissza a munkához. A kormány több tagja is eltűnt a közösségi térből, mások viszont meglepően aktívak voltak az elmúlt két hétben is. Átnéztük a kormánytagok – már akinek van hivatalos – közösségi oldalait, mit lehet leszűrni eddig augusztusban, a politika uborkaszezonjában.