Óbuda vezetőjét, Kiss Lászlót pénteken helyezték előzetes letartóztatásba. Zamecsnik Péter a döntéssel kapcsolatban már nyilatkozott az Indexnek is, többek közt arról is, hogy hány év börtönt kaphat védence, ha bűnösnek találják.

Az ügyvéd péntek este a HírTV Napi Aktuális című műsorának is vendége volt, ahol elmondta: védence állítja, hogy semmi köze nincs a korrupciós ügyhöz, és nagyon abszurdnak tartja azt, hogy egyáltalán meggyanúsították, ugyanis az ügyben érintettek egy részét nem is ismeri, soha nem is találkozott velük. „Ő azt mondja, hogy semmi köze ezekhez a történetekhez. Majd a perbíróság feladata lesz eldönteni, hogy így van-e” – fogalmazott Zamecsnik Péter.

Nem sokkal később megkérdezték tőle azt is, hogy egy pénteki sajtóértesülés szerint a botrány egyik kulcsfiguráját a közelmúltban engedték ki a letartóztatásból – méghozzá nem sokkal azelőtt, hogy Kiss Lászlót meggyanúsították volna a hatóságok.

Zamecsnik Péter erre válaszolva elmondta, hogy a gyanúsított vádalkut kötött.

A polgármester úr korábbi munkatársa egyezséget kötött az ügyészséggel a saját érdekei mentén, nagyon kedvező büntetési tételben állapodtak meg, 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés helyett ennek az úrnak 14 hónapot kell fogházban töltenie

– fogalmazott az ügyvéd. Emellett azt is elmondta, hogy ha Kiss László októberig előzetes letartóztatásban marad, akkor legvégső esetben akár új polgármester-választást is kiírhatnak a III. kerületben.

Mint korábban írtuk, az ügyészség szerint a polgármesterrel közölt megalapozott gyanú szerint Kiss László a 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.