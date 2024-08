Hiába tud mindenki a XI. kerületi drogtanyáról, senki nem tesz semmit

Bár a lakók elmondása alapján mindenki tud róla, hogy a társasház egyik albérletében drogtanyát működtetnek és terítik is a kábítószert, nem tudnak ellene mit tenni. A rendőrség többször is kivonult, de nem találtak semmit, a lakás tulajdonosa pedig nem működik együtt a lakók eltávolításában, mert elmondása alapján olyan állapotban van az ingatlan, hogy azt másnak már nem tudná kiadni. Így a lakók félnek, de tehetetlenek.

A szomszédok szerint egy XI. kerületi társasház egyik lakásában drogtanyát üzemeltetnek – erről tanúskodnak az alufólia-darabok és a fecskendős papírok a lépcsőházban, valamint a szemtanúk elmondásai –, viszont a lakók tehetetlenek, mert a lakás tulajdonosa nem működik együtt a zavaró albérlők eltávolításában.

Egyrészt borzalmasan hangosak, nagyon sok ismeretlen ember megy hozzájuk, és az utcáról lehet látni, hogy az ablakon keresztül árulják a kábítószert

– mondta egy lakó, aki nem vállalta nevét és arcát, mert – ahogy azt egy másik lakó elmondta az RTL Híradójának – „mindenki fél”. Pedig évek óta kérlelik a tulajdonost, hogy dobja ki albérlőit, de azt mondja, hogy másnak már nem tudná kiadni, mert annyira lelakták a lakást.

A híradó által megkérdezett ingatlanjogász szerint a tulajdonosnak kötelező lenne betartatni a házirendet a bérlőivel, tehát ő is felelős azért, ami a lakásban történik. Amennyiben ő erre képtelen, a lakóközösség őt is számonkérheti.

A tulajdonosoknak kell megindítani a birtokvédelmi eljárást az ellen, aki őket zavarja, és mivel ez a személy átengedte ezt az ingatlan egy olyan személynek, aki ezt az ingatlant használja, és nem gondoskodik arról, hogy betartsa ezeket a szabályokat, akkor ő is megvalósít birtokháborítást ezzel

– mondta Gaál Péter, ingatlan-szakértő.

A rendőrség nem segít

A bíróság akár félmilliós bírsággal sújthatja a tulajdonost – akár többször is –, viszont arra nem kényszerítheti a lakókat, hogy kiköltözzenek. Ehhez a tulajdonosnak kellene felmondania a szerződést az albérlőkkel és kiürítési eljárást kezdeményezni ellenük, de az nagyon hosszú folyamat is lehet – a szakértő szerint több hónapról, akár évekről is beszélhetünk ilyen esetekben.

A lakók többször is kihívták már a rendőrséget, a BRFK elmondása alapján legutóbb június 5-én tartott házkutatást a lakásban, ahol néhány grammnyi „kábítószergyanús anyagot” találtak és több embert is előállítottak. Viszont kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban nem merült fel megalapozott gyanú.

A társasház kamerák felszerelésével segítené a rendőrség munkáját, viszont a Közterült-felügyelettől nem kaptak segítséget, az önkormányzat pedig nem nyilatkozott az ügyben.