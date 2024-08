Nem emlékszik rá, hogy agyonverte apját az ajaki férfi

A 28 éves ajaki férfi mindössze arra emlékszik, hogy egy széklábbal ráüt apja kezére, az viszont már kiesett emlékezetéből, hogy utána legalább ötvenszer a fejét is eltalálta, amitől „eltűnt az apja feje”. A következő emlékképe, hogy tárcsázza a mentőket, akik próbáltak segíteni telefonon keresztül az apja újraélesztésében, de a fiú szerint értelmetlen lett volna megpróbálni is. Letartóztatták és emberöléssel vádolják.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy 28 éves ajaki férfi agyonverte a saját apját egy veszekedés során. A szomszédok szerint apa és fia között gyakran volt konfliktus, ráadásul gyakran italoztak is, a végzetes napon is részegen ment haza az apa. Összeszólalkoztak és az apja – aki hatalmas erőfölényben volt – megindult felé, ezért védekezésül felkapott egy széklábat, amivel több mint ötvenszer ütötte meg apja fejét – számolt be a Tények.

Állítása szerint csak az első ütésre emlékszik, a következő foszlány pedig az, hogy hívja a rendőröket és a mentőket.

A mentők diszpécsere telefonon keresztül próbált segíteni a férfinek, hogyan élessze újra az apját, de a fiú azt mondta, hogy nem tehet semmit, mer „hiányzik az apja feje”.

A szomszédok szerint a rendőrség egyből körbekordonozta a házat és senkit nem engedtek a helyszín közelébe sem. Meglepődtek a fiú tettén, hiszen nyugodt embernek ismerték.

Egy másik falubeli szerint normális, hogy ittak, hiszen „mindenki megissza a magáét.”

A rendőrség szerint a fiatal férfi arról beszélt miután bevitték az őrsre, hogy csak arra emlékszik, ahogy a széklábbal ráütöt apja kezére, a következő képkocka az, hogy tárcsázza a mentők számát. A bíróság letartóztatta a férfit és emberöléssel vádolják.