Ismét alakulnak a dugók, kezdenek elesni az autópályák, az M1-es már kidőlt

Több helyen is elesett az M1-es autópálya, Bicskénél és Tatánál is 5-8 kilométeres dugókra kell számítani a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az M5-ösön is 7 kilométeres a torlódás, és a Balatonra igyekvő tömeg lassan bekebelezi az M7-est is. Emellett szerte az országban voltak kisebb balesetek és tűzesetek is.