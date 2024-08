Hiába mentek el nyaralni, ez a betegség ott is utoléri őket

Az elmúlt években exponenciálisan nőtt az allergiások száma világszerte, ma már minden harmadik ember érintett, közülük a legtöbben a parlagfű pollenjére érzékenyek, ettől itthon majdnem kétmillió ember szenved. Az NNGYK jelentése szerint hazánkban augusztus közepétől magas koncentrációban van jelen a levegőben a növény virágpora. A nyári utazások új kihívás elé állíthatják az allergiában szenvedő betegeket, de azoknak is okozhat kellemetlen meglepetést, akik nem is tudnak arról, hogy ilyen betegségük lenne – fogalmazott az Indexnek Temesszentandrási György allergológus, aki arra is kitért, milyen úti céloknál találhat enyhülést, aki parlagfű-allergiás.