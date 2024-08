Rosszul lett vasárnap egy várandós túrázó a Börzsönyben – derül ki a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat közleményéből. A hegyimentők mellett a mentőszolgálat és a tűzoltóság egységei is a helyszínre érkeztek.

A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat SOS-telefonszámára vasárnap kora délután érkezett segélykérés egy túrázó társaságtól. A segélykérő el tudta mondani a pontos koordinátákat, így kiderült, hogy Perőcsény közelében vannak – olvasható a szolgálat közleményében.

A bejelentés szerint a társasággal túrázó hölgy hirtelen nagyon rosszul lett. pulzusa leesett, és bár magánál volt, nem volt jó állapotban.

A hegyimentő diszpécser úgy értékelte a helyzetet, hogy az eset akár nagyon súlyos is lehet, ezért kérte a telefonálót, hogy vegyen fel közvetlen kapcsolatot az Országos Mentőszolgálattal, miközben a hegyimentő szolgálat értesítette a Katasztrófavédelmet és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltóságot is. A Katasztrófavédelem a helyszínre riasztotta a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóságot is, és találkozási helyszínként a perőcsényi Diófa utcát jelölte meg.

A találkozási pontra először az Országos Mentőszolgálat munkatársai és a hegyimentők érkeztek meg, a csapat 150 méterre tudta megközelíteni a túrázókat, onnan gyalog indultak tovább.

A túrázót az Országos Mentőszolgálat stabil állapotban szállította a váci kórházba további vizsgálatokra.

A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat immár sokadik alkalommal végzett közös bevetést a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltósággal és a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltósággal a Börzsönyben bajba jutott túrázók megmentéséért – áll a szolgálat közleményében.