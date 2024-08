Elmaradhat a tűzijáték, ha az operatív törzs úgy dönt

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hétfőn a Facebookon írta meg, hogy a 2006-os tragikus események nem ismétlődhetnek meg, ezért operatív törzs fogja figyelni az időjárást, és szükség esetén le is állíthatják a rendezvényeket.

Operatív törzs ügyel az augusztus 20-án megrendezésre kerülő programsorozat biztonságos lebonyolítására, a kiemelt események alatt pedig fizikailag is ülésezni fognak – írta Kovács Zoltán a Facebookon.

„A 2006-os tragikus kimenetelű augusztus 20-ai rendezvény az akkori szervezők és döntéshozók felelőtlenségének következménye volt. Ez most nem fordulhat elő, hiszen az operatív törzs számára minden információ rendelkezésre áll, döntéshozók alkotják, akik bármely rendezvényhelyszínen be tudnak avatkozni, szükség esetén le is tudják állítani a rendezvényt – ez igaz a kedd esti tűzijátékra is” – áll az államtitkár bejegyzésében.

Az időjárás alakulását kifejezetten erre az alkalomra kitelepített figyelő-mérő állomásokkal követik nyomon, az operatív törzs

szükség esetén elhalasztásról a rendelkezésre álló információk alapján hoz döntést, amelyet természetesen minden lehetséges formában és csatornán meg is oszt

– tette hozzá.

2022 óta tartunk az elhalasztástól

2022-ben a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolításért felelős operatív törzs úgy döntött, nem rendezik meg az államalapítás alkalmából tervezett tűzijátékot. Az ünnep utáni első munkanapon pedig Palkovics László technológiai és ipari miniszter felmentette Radics Kornéliát és Horváth Gyulát, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnökét és a szervezet szakmai elnökhelyettesét.

Bár a két vezető menesztését nem indokolták, az ügy előzménye az lehetett, hogy vasárnap kiderült: Budapesten egy téves OMSZ-előrejelzés alapján kellett felfüggeszteni az augusztus 20-i tűzijátékot.