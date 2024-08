Darabos, barna víz folyik Tiszavasváriban, már főzni és fürdeni sem mernek vele a helyiek

Barna színű csapvízzel szembesülnek nap mint nap Tiszavasvári és Szorgalmatos lakói, lerakódások úsznak benne, ezért már sokszor fürdésre sem merik használni, tájékoztatott az RTL.

Jelenleg tisztának tűnik, de fürdésnél lehet érezni, hogy vasíze, illetve -illata van

− mondta az egyik tiszavasvári lakos, majd hozzátette: „17 ezer forintos vízdíjat fizetünk, és ihatatlan. Főzni sem lehet vele, lassacskán mosni sem. Bojler, mosógép könnyen el tud romlani miatta.”

A vízszűrőt havonta kell cserélni a településen, annyi koszt fognak fel. Az elmúlt két évben folyamatosan romlik a víz minősége, már a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal is kifogásolta, a lakosság petíciót is indított.

A szomszéd faluban, Szorgalmatoson is ugyanez a helyzet, lévén a szolgáltató is ugyanaz. „Volt olyan, hogy a 16 éves kislányom kiabált: Anya, olyan csúnya a kádban a víz, abbahagyjam a tusolást?” − nyilatkozta egy ottani lakos, majd elárulta, hogy kétszer is kihívta a vízmű embereit, akik „azonnal jöttek, pont az utcánk végében van a tűzcsap. Nagyon sokáig engedték a vizet. Sajnos ez nem elég, valami más probléma van.”

A vízmű szakembere elmondta: „Tisztában vagyok vele, hogy egyébként érzékszervileg ezt nem lehet meginni! Szó szerint tisztában vagyunk sajnos ezekkel az állapotokkal.”

Tiszavasvári képviselő-testülete rendkívüli ülést hívott össze az áldatlan állapot miatt:

Két éve folyamatosan egyeztetünk a kijelölt üzemeltetővel. Az önkormányzatnak erre saját forrása jelenleg nincs.

Végül a szolgáltató is megszólalt az ügyben, aki szerint a gondokat a csőfalról leváló vas és mangán okozza. Az egészségre azonban szerintük nem ártalmas a víz. Több fejlesztést és karbantartást hajtottak végre az ügyben, de hosszú távú megoldás nincs.