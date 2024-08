Belül puha, zamatos, kívül ress, ropogós – ilyen a jó magyar kenyér

Az útirajzairól ismertté vált Eduárd Brown angol orvos Magyarországon tett látogatása után már 1673-ban megfogalmazta, hogy kiemelkedően jó minőségű a bor és a kenyér. Ez utóbbiról azt állította, hogy a gyúrással, dagasztással készítés nemcsak könnyen emészthetővé teszi, de egész Európában is a magyarok kenyere ízlett neki legjobban. Ugyan ekkor még térségenként eltérő alapanyagból készítették, a búzából főként a Kárpát-medence középső részein, amit Nyugat- és Közép-Dunántúlon rozzsal kevertek, Dél-Dunántúlon és Erdélyben a kukorica, Székelyföldön az árpa jelentette az alapot. A sokáig úri dolognak számító búzakenyér széles körben a 19. század végétől a malomipar fejlődésével terjedt el.

Kevés országban találni hasonlót

Ma a magyar fehér kenyérhez hasonló csak néhány környező országban általános, Szlovéniában, Szlovákiában vagy Romániában. Az olaszoknál a nem édes pékáruk a helyi ízlésnek megfelelően kevesebb sót tartalmaznak.

Kultúrkörünk része a kenyér tisztelete, a mindennapi betevőnk étkezésünk alapja volt, ha hús nem is mindig került az asztalra

– fogalmazott Septe József. A magyar konyha bővelkedik szaftos ételekben, pörkölt, gulyásleves, halászlé, lecsó, ami mellé gyakran kenyeret tálaltak, sőt a 16. századig ez szinte a parasztság egyetlen köretének számított.

Nosztalgikus ízvilág

Történelmünk során voltak ínséges időszakok, a kenyér jelentette az egyetlen táplálékot, amit a magyar ember az ősei emlékezetére alapozva nagy becsben tart – mondta a Magyar Pékszövetség elnöke. A 19. század végéig házilag készített kenyeret fogyasztott a lakosság, de sok településen egészen a 60-as évekig kitartott a szokás, hogy a hetente meggyúrt kenyértésztát a közeli sütödében süttették ki a családok.

Az idei ország kenyerének választott Nagyapám kenyere is nevében ezt a nosztalgiát erősíti, a burgonya hozzáadása pedig az erdélyi területen régi hagyomány, mivel ott a bőséggel rendelkezésre álló alapanyaggal tették laktatóbbá a pékárut. A kovásszal készítés szintén olyan eljárás, ami a modern étkezéshez igazodó kedvező élettani hatással bíró, egyre több sütöde által felelevenített tradíció

– részletezte Septe József. A kovász nemcsak a kenyér állagára, ízére van kedvező hatással, hanem könnyebben emészthetővé, kedvezőbb élettani hatásúvá is teszi a kenyeret. Száz évvel korábban ez volt az általános eljárás, a hosszan érlelt kovász a háziasszonyoknak olyan nagy értéket képviselt, hogy lányaik is kaptak nászajándékul ebből, ami akár több generáción átörökített is lehetett.

Drágább, de tovább eltartható

A kovászos kenyér hosszabb ideig készül, de tovább is eltartható. Az idei nyertes, a Balmaz Sütöde Kft. által 12 órás kovászolási idővel, kíméletes technológiával készített Nagyapám kenyere akár 14 napig is fogyasztható. Ez igazán különlegesnek számít a szuper- és hipermarketekben kapható termékekkel szemben. A Pékszövetség elnöke szerint ezeknek az áruházláncoknak is kiemelt szerepe van a közel tízmillió magyar élelmezésében. A nagy mennyiségben tömeggyártott alapélelmiszerhez a boltokban 700 forint körüli kilós áron is hozzá lehet jutni. A kézművessütödékben 1500–1800 forint körüli kilónkénti árral lehet számolni, ugyanis kézi hajtogatással készült, munkaerő-igényes termékekről van szó. A szakember azt is elmondta, hogy a pékségek a melegebb időjárás során fokozottan figyelnek a minőség és az eltarthatóság megőrzésére.

Új technológiák, egyedi ízharmóniák

Szintén néhány éve választanak innovatív kategórianyertest, aminek lényege, hogy új technológiával, új alapanyagok felhasználásával, egyedi ízharmóniában alkossanak új termékeket természetes hazai alapanyagokkal. A 2024-es évben ebben a legjobbnak a Balmaz Sütöde Kft. jalapenós-cheddar sajtos vadkovászos kenyere bizonyult.

A termék egyedisége és különlegessége abban rejlik, hogy rendkívül hosszú, 24 órás kovászolási eljárással, hozzáadott élesztő nélkül készül. A végtermék készre sütésekor a héjazata ress, bélzete ízletes lesz, mely enyhén csípős a paprikától és krémes a cheddar sajttól

– értékelte a szakmai zsűri.

A Szent István-napi kenyér versenyben a fogyasztói igények változása miatt vezették be az új, sétáló sütemény kategóriát. Ennek idei győztese a Varga Pékség 95 Kft. által készített Pásztor reggeli elnevezésű termék lett. A szakmai zsűri értékelése szerint az adalékanyag-mentes croissant vajas, lágy íze és a jellegzetesen házi juhtúró, házi sonka, lila hagyma, szegedi paprikaőrlemény együttese tökéletes harmóniát alkot. Idén a sós ízvilág, a kreatív, dekoratív megjelenés és a praktikum volt a követelmény.

Az ünnep után is elérhető

A zsűri figyelt a termékek alakjára, illatára, ízére, esztétikus megjelenésére, a tészta bélzetére. Mindhárom kategóriagyőztest hagyományosan az augusztus 18–20. között rendezett Magyar Ízek Utcájában kóstolhatják meg a vásárlók,

utána a Magyar Pékszövetség a honlapján és a Facebook-oldalán közzéteszi azon pékségek listáját, ahol kaphatók lesznek a Szent István-nap kenyerei.

A fogyasztók számára az ország kenyereit minden évben az augusztus 20-ai kenyérszentelés idején teszik elérhetővé. Az aratás meghatározó abból a szempontból, hogy az ország egész éves kenyeréhez szükséges 1,2 millió tonna búza betakarításra és a raktárakban elhelyezésre került.

Ilyen a jó magyar kenyér

Septe József elmondta, hogy a jó magyar kenyér a díjazotthoz hasonlóan kívül ress, friss, ropogós, belül illatos, kovásszal készülő, harmonikus ízvilágú, és megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv szigorú előírásainak.

A vásárlók igényeinek megfelelően a boltok polcain is egyre jobb minőségű termékekkel lehet találkozni, az egyéni ízlés és a pénztárca szabja meg, honnan választunk

– mondta a szövetség elnöke. Az utóbbi években visszaesés történt az éves fogyasztásunkban, ami fejenként a korábbi 72-ről 52 kilogrammra csökkent, amiben jelentős szerepet játszik az étkezési szokások megváltozása. „Holott az olyan élettanilag jótékony hatású hagyományos eljárások, mint a kovászolás, reneszánszukat élik. Az elmúlt évek Szent István-napi versenyein azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal pékszakember vesz részt innovatív, magas minőségű termékekkel. A Magyar Pékszövetség célkitűzései között szerepel a fiatal szakemberek számára vonzóvá tenni ezt a szakmát és ezt a versenyt, amely az eredmények alapján jónak bizonyult” – mondta Septe József.

(Borítókép: Magyar Pékszövetség)