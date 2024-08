„Köszönettel elfogadta” az 5,85 millió forintos jutalmat a bicskei fideszes polgármester

Pénteken bruttó 5,85 millió forintos polgármesteri jutalmat szavaztak meg a bicskei fideszes polgármesternek, Bálint Istvánnénak – vette észre a 444.hu.

A polgármester erről a Facebookon számolt be. Leírta azt is, hogy az aznap délelőtti testületi ülésen a jelen lévő nyolc képviselőből heten szavazták meg a jutalmat. Az ehhez kapcsolódó előterjesztést a szintén fideszes Bárányos József képviselő nyújtotta be.

A polgármester nem részletezte, pontosan kik vettek részt az ülésen, de annyit tudni lehet, hogy a tizenegy képviselőből nyolc fideszes.

Az elmúlt öt évben az erre vonatkozó összes kezdeményezést rendre elutasítottam. A szavazásban most sem vettem részt, de ezúttal a jutalmat köszönettel elfogadtam

– írta Bálint Istvánné.

Hozzátette azt is, hogy mindezt azért tette, mert úgy gondolja, és „a választás is ezt a tényt erősítette meg, hogy az az elkötelezett munka, amit Bicskéért nap mint nap végzek, talán elismerésre méltó”. Így elfogadta a hathavi illetményének megfelelő, bruttó 5,85 millió forintos jutalmat.