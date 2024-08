Így dobták ki biztonsági őrök az Index stábját Magyar Péter nyilvános rendezvényéről

Augusztus 20. alkalmából Magyar Péter utcára, pontosabban a Margit-szigeti nagyrétre hívta szimpatizánsait. A Tisza Piknik nevű rendezvényre az Index stábja is ellátogatott, hogy beszámoljon a pártelnök nemzeti ünnepen mondott beszédéről, valamint hogy olyan „provokatív” kérdéseket tegyen fel Magyar Péter támogatóinak, hogy miért tartották fontosnak, hogy ellátogassanak az eseményre, és mit szólnak a Tisza Párt EP- és önkormányzati választáson elért eredményéhez. Röviddel megérkezésünk után azonban a szervezők biztonsági őrök kíséretében szólítottak fel minket a távozásra. Tettüket azzal indokolták, hogy nem regisztráltunk az eseményre, később azonban a Tisza Párt Sajtóosztálya egy névtelen felszólító levelet küldött lapunknak, amelyben le kívánták tiltani a rendezvényen készült felvételt, ebben elismerve azt is, hogy azért nem voltunk regisztrálva az egyébként bárki számára szabadon látogatható programra, mert számunkra arra nem is küldtek meghívót.