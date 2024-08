Már a második polgármesteri hivatalba törnek be Simon Miklós országgyűlési képviselő körzetében

A múlt hétvégi nyírbogáti betörés után Geszteréden is ismeretlen tettesek hatoltak be az önkormányzati hivatal épületébe. Ez a település is Simon Miklós országgyűlési képviselő körzetébe tartozik. Hadházy Ákos szerint „a teljes páncélszekrény megugorhatott, benne fontos iratokkal”.