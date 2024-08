Jégesővel és viharos széllel folytatódik a lehűlés

Szerdán hidegfront vonul át felettünk, így nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet, de emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk – írja a HungaroMet.

A reggeli, délelőtti órákban a Dunántúlon várhatóan csak kevesebb helyen, majd délutántól a Dunától keletre több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek a keleti határvidéken késő estére szűnhetnek meg. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon nagy területen megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 34 fok között valószínű, de a Tiszántúl egyes részein egy-két fokkal melegebb is lehet.

Ma egy hidegfronthoz kapcsolódóan alakulhatnak ki zivatarok nyugatról kelet, délkelet felé haladva. Délelőtt a Dunántúlon, de csak kevés helyen, a déli óráktól nagyobb számban az ország keleti felén – kiemelten a Tiszántúlon –, és a déli megyékben fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket viharos, óránkénti 60–80 kilométeres széllökések, jégeső és átmeneti intenzív csapadék kísérhet. A HungaroMet így zivatar miatt citromsárga figyelmeztetést adott ki – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéket leszámítva – az egész országra.

Az északkeleti területeken az egymást követő csapadékgócokhoz lokálisan akár felhőszakadás is társulhat. Késő estétől – legkésőbb északkeleten is – fokozatosan megszűnnek a zivatarok. Felhőszakadás miatt Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére adtak ki figyelmeztetést.

Magas középhőmérséklet miatt is érvényben van a figyelmeztetés, Csongrád vármegyében kettes fokú, narancssárga, míg Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben egyes fokú.

Az orvosmeteorológia szerint az átvonuló hidegfront és a kánikula miatt az érzékenyek körében felfájás, migrén, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, szédülés és rosszullét is jelentkezhet. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Az Alföldön továbbra is magas lesz a napszúrás és a hőguta kialakulásának kockázata.

Csütörtökön a napsütést elsősorban fátyolfelhők szűrhetik. Egy-egy futó zápor, esetleg gyenge zivatar legfeljebb elszórtan a keleti és az északkeleti tájakon alakulhat ki. Az északias szelet többfelé élénk, keleten és északkeleten erős lökések kísérhetik. Délutánra 26 és 33 fok közé melegszik a levegő – írja az Időkép.

