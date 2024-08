Csepelre kerül a Lánchíd egy darabja, még egy parkot is építenek hozzá

Tavaly több mint egytucatnyit árvereztek el a felújított híd tartozékai közül. Úgy tűnik, maradt még kandeláber, mert nemrég az egyik kerületi önkormányzat is vásárolt egyet. Most az Index megtudta, mihez kezdenek vele.

Több mint egy éve jelentette be a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt., hogy árverésre bocsátják a Széchenyi lánchíd 14 kandeláberét, azaz lámpaoszlopát. A hírről akkor lapunk is beszámolt. Ez alapján licitálni lehetett a történelmi jelentőségű tárgyakra. Az oszlopok között nemcsak méretbeli, hanem díszítés szempontjából is jelentős különbségek voltak.

Ahogyan megírtuk, a minimális vételárak nettó 675 ezer és 1,1 millió forint között mozogtak. Végül ennek sokszorosáért keltek el az oszlopok. Az Énbudapestemen megjelent összegzés szerint 51 millió forintért keltek el a kandeláberek, hat licitáló fizetett ennyit, öt cég és egy magánszemély.

Még az árverés lezárta előtt bejelentette Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a befolyó összegből Beregszászt, Budapest kárpátaljai testvérvárosát támogatják, a pénzt pedig megelőlegezve tavaly júliusban átadta a helyi városvezetésnek.

A Lánchíd felújításakor egyébként további 34 kandeláberről derült ki, hogy nem lehet ezeket felújítani.

Ezeket állami vagy önkormányzati fenntartású intézményeknek, például múzeumoknak adták át az akkor megjelent hírek szerint, amelyek egyrészt kérték, másrészt pedig biztosítani is tudják a kulturális célú fenntartását a lámpaoszlopoknak. De adtak belőle testvérvárosoknak is, például Prágának.

Fotó: BFVK A Lánchíd régi kandeláberei

Csepel 1,6 millió forintért vett meg egy kandelábert

A Városüzemeltetési Főosztály szerződései között azonban nemrég kiderült, hogy maradt még kandeláber a raktárban. Csepel önkormányzata ugyanis 1,6 millió forintért vett meg egy darab kandelábert idén júniusban.

Az ügyben megkerestük a Fővárosi Önkormányzat sajtóosztályát, de onnan nem kaptunk választ. A csepeli viszont készséggel reagált lapunknak. Mint írták, a kandeláber egy értékes budapesti helytörténeti műtárgy, amelyet a csepeli önkormányzat a legjobb módon kíván hasznosítani. Ezért vették meg a lámpaoszlopot, amelyet hamarosan

egy vadonatúj park központi díszítőelemének szánnak.

Erről a projektről ugyanakkor többet nem árultak el. Az viszont kiderült, hogy korábban még nem vettek ilyen történelmi tárgyakat, tehát a kandeláber igazi kuriózum lesz a csepelieknek.

A parkról és a kandeláberről maga a kerület polgármestere, Borbély Lénárd osztott meg korábban képeket, akkor arról írt, hogy az utolsó simításokat végzik. A politikus a megvásárolt lámpatesttel is fotózkodott.

(Borítókép: A felújítás alatt álló Lánchíd 2021. július 15-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)