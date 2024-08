Hamarosan jönnek a kormány bejelentései, Gulyás Gergely ismét a sajtó elé áll

Hamarosan újabb bejelentéseket tesz a kormány. A Kormányzati Tájékoztatási Központ még szerdán közölte, hogy csütörtökön délelőtt 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart.

A legfontosabb történésekről ezúttal is percről percre frissülő cikkben számolunk majd be, amelyet élőben követhetnek az Indexen.

Legutóbb csaknem egy hónappal ezelőtt, július 26-án tartottak Kormányinfót, amelyen Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter is részt vett. Ekkor az Ukrajna által leállított kőolajszállítás volt a kormányülés fő témája, amelyet Gulyás Gergely zsarolásnak minősített, szerinte a békepárti álláspontja miatt került ebbe a helyzetbe Magyarország és Szlovákia.

Ha a helyzet nem oldódik meg, üzemanyaghiány is lehet, de pánikra semmi ok, szeptemberig megoldást kell találni

– jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Szóba kerülhet a közlekedés és a Nemzeti Kártya program kérdése is

A megszokott módon minden bizonnyal most is több témát érintenek majd a Kormányinfón, köztük lehet a Nemzeti Kártya program kérdése is. Korábban arról számoltunk be az Indexen, hogy megszereztük az augusztus 21-én elküldött válaszlevelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter nevében küldött a kormány az Európai Bizottságnak, miután Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa még augusztus 1-jén fordult a kormányhoz, hogy választ kapjon, a kormány miért terjesztette ki a Nemzeti Kártya programot Oroszország és Belarusz számára is. A dokumentumból kiderült: az Európai Unióban élő orosz és belorusz állampolgárok kevesebb mint egy százaléka él Magyarországon.

Magyarország részéről a Nemzeti Kártya iránti kérelem elbírálása esetén ugyanazon migrációs és biztonsági szűrésekre kerül sor, mint más tartózkodási engedélyek esetében. A Nemzeti Kártya kiállítása a vonatkozó európai uniós előírások figyelembevételével és a felmerülhető biztonsági kockázatok megfelelő mérlegelésével történik

– írja válaszlevelében, hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is nagy jelentőséget biztosít saját nemzetbiztonsága, valamint az egész schengeni övezet védelmének. Pintér hozzátette, Magyarország az EU és a schengeni övezet külső határának védelmével már így is hozzájárul az övezet biztonságához, valamint az egyezmény működéséhez.

A másik érintett téma, amely felmerülhet, az a közlekedés. Lázár Jánosék nemrég egy ötpontos közlekedési akciótervet dolgoztak ki, amely szerint