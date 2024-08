Gulyás Gegely: Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor a kormány ingyen odaszállítja őket

A kormányülésen a háborúval is foglalkoztak, elsősorban az energiabiztonság kérdésével. Brüsszeltől nem kapott Magyarország semmilyen támogatást, sőt egy unión kívüli országgal szemben egy vitában uniós tagnak nem ad segítséget Brüsszel. Mégis sikerült előrelépni. A Mol több tárgyalást is folytatott az energiabiztonság biztosítása érdekében, ezeket a megállapodásokat jó eséllyel meg is tudják kötni. Bár ez költségesebb és kockázatosabb is, mint az ukrán szállítás, de jogilag megoldható. Az egyeztetések most is zajlanak.