Magyar Péter nem jutott be a Honvédkórház VIP-részlegére, az államtitkár szerint a rokonainak protekciót kért

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán közösségi oldalán egy csütörtök reggeli találkozóra hívta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt a Honvédkórház VIP-osztályára. Az államtitkár nem ment el a találkozóra, kommentben válaszolt és vádolta meg az EP-képviselőt hergeléssel. A pártelnököt a helyszínen az intézmény főigazgatója körbevezette, de nem engedték be a Speciális Rendeltetésű Centrumba.

„Államtitkár úr, találkozzunk holnap 8:30-kor a Honvédkórház VIP-osztályán, és mutassuk meg a magyar embereknek, hogy ön és a kormány tagjai milyen körülmények között gyógyulhatnak, ha esetleg rámegy az egészségükre az ipari mértékű lopás. Tőlem hozhatja a teljes magyar sajtót és a kormánypropagandát is” – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője.

Az EP-politikus csütörtökön meg is jelent az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Papp Károly utcai főbejárata előtt, nem sokkal kilenc óra előtt. A pártelnököt több sajtómunkatárs is várta.

A kórház emeletére egy biztonsági őr kísérte fel a politikust, ahol dr. Wikonkál Norbert Miklós, az intézmény főigazgatója, valamint a Honvédkórház jogásza várta. Magyar Péter mindössze a VIP-osztály bejáratáig mehetett, azonban nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva nem engedték be oda.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy csak belügyminisztériumi engedéllyel engedheti be az EP-képviselőt és kíséretét az osztályra, ahol lehallgatástól védettek a helyiségek és golyóállók az ablakok. Az igazgató kiemelte, hogy a speciális osztályt 2007-ben egyszerre adták át a főépülettel, a hat kórtermes egységben ugyanaz a klímarendszer működik, az ellátást is ugyanazok az orvosok, nővérek végzik.

Magyar Péter és stábja megtekintett egy férfimosdót az igazgatói kísérettel, ahol nem volt fertőtlenítőszer, és a négyből mindössze egy piszoár működött. Az igazgató ígéretet tett a pótlásra, elismerte, hogy csótányokkal küzdenek, „a kettes telephelyen folyik ellenük a háború” – mondta.

Az EP-képviselő a helyszínen egy magánellátásra áttért kismama levelét is felolvasta. Fél 11 előtt átmentek a Honvédkórház Dózsa György úti telephelyére, amelynek romos erkélyei előtt a főigazgató kiemelte, hogy ők az orvosszakmai kérdésekért felelősek, az épületet nem ők biztosítják. Majd az urulógiai és gasztroenterológiai részleget, valamint a szülészetet is meglátogatták. Magyar Péter elismerte, hogy a szülőszobán jók a körülmények, minden helyiség klimatizált.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtöki Kormányinfóján – ahogyan arról az Index is csak beszámolni tudott, kérdéseink ezúttal ugyanis megválaszolatlanok maradtak – a tárcavezető kétségbe vonta Magyar Péter állításait, több olyan, a kórházaktól érkezett jelentést is felsorolt, amelyekben tételesen cáfolták a Tisza Párt elnökének videójában látottakat.

A miniszter elismerte, van mit javítani a kórházakban és a magyar egészségügyben, de nem szabad elmenni amellett, hogy a dolgozók elképesztő munkát végeznek.

Reagált Takács Péter, hergeléssel vádolta meg Magyar Pétert

Az államtitkár csütörtök reggel kommentben válaszolt az európai parlamenti képviselő felhívására.

Különösen nagy pofátlanság, hogy éppen te hergelsz VIP-ellátást emlegetve, hiszen ha valaki szakértője a VIP-életérzésnek, az éppen te vagy!

– jelentette ki Takács Péter.

Nem is olyan rég még pontosan te voltál az, aki minden egyes alkalommal VIP-ellátást követelt ki magának, rokonainak, barátainak – erre akkor egy miniszter asszony férjeként feljogosítva érezted magad. Ezt bizonyítják a velem és más kórházigazgatókkal történt üzenetváltásaid, amiket bármikor készséggel a nyilvánosság elé tárunk. Amikor úgy gondoltad, hogy megteheted, éltél is a lehetőséggel gátlástalanul

– vádolta meg Magyar Pétert – aki később egyik élő videójában elismerte, hogy valóban járt ezen az általa VIP-nek nevezett részlegen – az egészségügyi államtitkár.

Tudom, hogy kínosan próbálod eltagadni a nyilvánosság előtt, de ez az igazság: a luxus, a kivételezettség, a VIP-élmény bűvöletében élsz. A kórházak ellen indított hecckampányod is csak azt a célt szolgálja, hogy eltereld a figyelmet a rongyrázó életviteledből fakadó botrányokról

– írta az államtitkár, hangsúlyozva, hogy a Honvédkórházban nem üzemel VIP-részleg.

„Amit te nyilvánvalóan hangulatkeltés szándékával VIP-nek nevezel, az valójában a Speciális Rendeltetésű Centrum. Itt olyan betegek kezelése zajlik, akiknek biztonsági szempontból indokolt a fokozott védelme” – pontosított Takács Péter, felsorolva a jogosultak körét.

Mivel a Centrum NATO-minősítésű egység, természetesen semmilyen képes dokumentáció ott nem készülhet. Ezt nyilván szintén tudod, de arra majd tökéletesen alkalmas lesz a kis akciód, hogy újra áldozatpózba vághasd magad és diktatúrát kiálthass, ahogy azt tették már előtted számtalanszor a hozzád hasonló globalista politikusok

– tette hozzá az egészségügyért felelős államtitkár, aki azt is tisztázta, hogy a részlegen elhelyezett betegeket ugyanazok az orvosok látják el, akik a területi betegeket is, de ugyanabban a műtőben kerül sor az operációra, valamint „ugyanazt a kórházi kosztot is kapják, mint bármelyik másik beteg, aki a Honvédkórházban gyógyul”.

Ezt ugye nehéz VIP-ellátásként beállítani?

– tette fel a kérdést Takács Péter. Az államtitkár zárásként tisztázta, hogy ő a területileg illetékes kórházba, a Szent János kórházba jár.

Felkérdezte a kormányt, de elismerte a részleg használatát

„Az Orbán-kormány megtiltotta Wikonkál Norbert főigazgató úrnak, hogy megmutassuk a magyaroknak a Honvédkórház golyóálló üveggel, lehallgatásvédelemmel ellátott hotelszobákhoz hasonlító VIP-részlegét, ahol a kormány tagjai gyógyulhatnak” – jelentette ki Magyar Péter a Tisza Párt Indexhez eljuttatott közleménye szerint.

„Miért gyávák, Miniszterelnök úr, Gulyás miniszter úr, Takács államtitkár úr? Megmutathattuk volna együtt a magyar embereknek a kormányzati luxust és onnan 30 méterre a mindennapok valóságát, a fertőtlenítőszer nélküli mosdókat, eldugult WC-ket, omladozó, életveszélyes épületeket, az ápolóhiány miatt lezárt kórházi részlegeket” – fogalmazott az EP-képviselő. „A mai Kormányinfónak csúfolt hazugságdömpingre sokat nem érdemes reagálni, a magyar emberek el tudják dönteni, hogy az állami egészségügyi helyzetben napi szinten tapasztalt embertelen állapotok kapcsán a saját szemüknek hisznek, vagy a kormányzati propaganda győzelmi jelentésének” – tette hozzá a politikus.

Jómagam soha nem tagadtam, hogy a volt feleségem miniszteri rangja miatt jártam az egészségügyi államtitkár által letagadott VIP-részlegen. Pont ezért tudom, hogy néz ki. Emlékeim szerint kétszer kaptam ott Covid-oltást, néhányszor teszteltek, amikor utaznunk kellett valahova, és egyszer egy gyógyszert írtak fel nekem

– vallotta be Magyar Péter a Honvédkórház Speciális Rendeltetésű Centrumának korábbi igénybevételét.

„A Tisza Párt a választásokon kapott kormányzati felhatalmazást követően azonnal hozzá fog látni a legjobb egészségügyi szakemberekkel a szükséges fejlesztésekhez. Az egészségügyi miniszter a leendő Tisza-kormány egyik legfontosabb pozíciója lesz, a szükséges politikai felhatalmazással és költségvetési mozgástérrel” – zárta közleményét a pártelnök.