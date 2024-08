Óbuda önkormányzata politikai leszámolásnak tartja a polgármester letartóztatását

Mint ahogy azt az Index korábban megírta, miután házkutatást tartottak Kiss László óbudai polgármesternél, Czeglédy Gergő óbudai alpolgármester után őt is letartóztatták korrupció gyanúja miatt.

Óbuda polgármesterének védőügyvédje, Zamecsnik Péter közölte, hogy az egyik gyanúsított vádalkut kötött a kerületi korrupciós botrányban. Sajtóinformációk szerint Kiss Lászlóra nem csupán munkatársa, hanem barátja és egykori egyetemista társa tehetett vallomást.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata nyilatkozatot adott ki Kiss László letartóztatásával kapcsolatban, amiben azt írják, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, így Kiss Lászlót is, valamint nem tartják indokoltnak a személyes szabadság korlátozását egy olyan vezető esetében, akinek munkája egy egész városrész működését érinti.

Veszélyesnek gondoljuk az eljárást, hiszen ezzel a hatalom precedens teremt, hogy bármikor a választói akarattal szembemenve ellehetetlenítse egy új önkormányzat megalakulását, és saját választási veresége után új választást kényszerítsen ki

– írják.

A nyilatkozatban megfogalmazottak szerint „az óbudai önkormányzat ellenzéki kézben tartása a Fidesz szemszögéből komoly gazdasági érdekeket sért, mivel Kiss László és az őt támogató koalíció eddig és azután is megakadályozza a Római-part, a Mocsárosdűlő, a Hajógyári-sziget vagy a Római Kemping területének beépítését, szembemegy a fideszes szándékkal, a lakóparkbiznisszel”.

A közleményben kitérnek arra, hogy szerintük „Kiss László meghurcolása az államhatalom erőszakos válasza, ami szembemegy a lakosság érdekeivel és akaratával, mivel nem tudják elfogadni, hogy a fideszes harácsolást Óbuda nem látja szívesen”.

Az önkormányzat nyilatkozata azt a véleményt is tartalmazza, hogy „miközben a nyomozati érdekekre hivatkozva fosztanak meg szabadságától egy újraválasztott polgármestert, addig a fideszes médiabirodalom gond nélkül hozzájuthat nyomozati iratokhoz, majd közzé is teszi azokat, még a nyomozás lezárta előtt”. Közleményük végén annak a meggyőződésüknek is hangot adtak, miszerint az ügyben politikai leszámolás zajlik.