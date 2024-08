Három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település polgármesteri hivatalába is betörtek az elmúlt napokban, a 24.hu információi szerint azonban ennél több, akár 5-6 betörés is történhetett. A lap megkereste a rendőrséget, hogy tisztázzák, pontosan hány önkormányzathoz törtek be, azonban egyelőre nem érkezett felvilágosítás.