A szülészet után újabb osztály csukta be kapuit a Dr. Bugyi István Kórházban – írta Varga Ferenc, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője pénteki Facebook-posztjában, amelyhez egy videót is feltöltött szentesi kórházlátogatásáról.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2023. január 1-jétől Szentesen szakorvoshiány miatt felfüggesztették a szülészeti és nőgyógyászati osztály működését. A kismamákat és az ellátásra szoruló nőket immár másfél éve Szegedre, Hódmezővásárhelyre és Kecskemétre irányítják át.

Varga Ferenc DK-képviselő a helyiektől azt az információt kapta, hogy a szülészet után a kórház fül-orr-gége osztálya is beszüntette működését, azonban – ahogy bejegyzésében fogalmaz – erről sehol sem látott átfogó tájékoztatást. Így ellátogatott az intézménybe, ahol egy kórházi dolgozótól érdeklődött. „A fekvőbetegrésze az nem működik már, igen. Csak a rendelés, de ott is csak a főorvosnő van most is SZTK-ban” – válaszolt a megkérdezett a képviselő kérdésére.

Szakrendelés van, de a fekvőbeteg-ellátás már nem lesz

– tájékoztatta Varga Ferencet a Dr. Bugyi István Kórház munkatársa.

„Beigazolódik az, amit nagyon sok szentesi mond, hogy lassan a régi, nagy múltú kórházunk, amely 100-120 ezer ember ellátásáért felelős, az egy elfekvő lesz” – jelentette ki a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője.

„Egy sajtótájékoztatón nem is olyan régen azt ígérték, hogy majd újranyit a szülészet is, erre bezárnak még egy osztályt. A Szentes és környékieknek nem 50-60 kilométerre kellene gyógyulniuk az otthonuktól, hanem a nagy múltú kórházukban, amely sajnos ma már árnyéka önmagának” – írta a politikus közösségi oldalán. „Pintér Sándornak kérdést nyújtok be még ma, várom, hogy ugyan most mit fognak hazudni!” – zárta bejegyzését Varga Ferenc.