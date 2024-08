Toroczkai László a Tisza Párt EP-képviselőjének segítségét kérte a Facebook-tiltás ügyében

Toroczkai László nyílt levelet küldött Dávid Dórának, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének, aki 2020 óta a Meta jogtanácsosa – írja az MTI.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke Dávid Dóra közbenjárását és véleményét kéri, miután a Meta több mint egy éve nem hajtja végre a Szegedi Törvényszék jogerős ítéletét, amelyben a bíróság arra kötelezte a Metát, hogy 15 napon belül állítsa vissza Toroczkai László korábban törölt oldalát.

Elmondása szerint ő a világon az egyetlen parlamenti pártelnök, és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyetlen képviselője, aki ezen a listán szerepel, ráadásul minden bizonnyal politikai okokból került fel erre a listára. Szerinte ezt erősíti az a birtokába jutott elektronikus levél is, amely azt bizonyítja, hogy a Jobbik pártigazgatója egy nappal a Meta törlése előtt a posztjai tömeges jelentgetését szervezte meg a párt fizetett munkatársaival.

A pártelnök sérelmezi, hogy a Szegedi Ítélőtábla 2023. május 17-i jogerős ítéletében arra kötelezte a Metát, hogy 15 napon belül állítsa vissza a törölt vagy felfüggesztett lnstagram-oldalát, de ennek azóta sem tettek eleget.

Tegyen egy próbát, és írja be a nevemet az lnstagram keresőjébe. Még most is azt a feliratot fogja olvasni, hogy ön egy veszélyes személyre keresett rá. A veszélyes személyeket a Meta saját meghatározása szerint többek között tömeggyilkosokra, emberkereskedőkre, sorozatgyilkosokra érti