„Főnöknek” nevezték az óbudai korrupciós botrány szereplői a polgármestert Kiss Lászlót, akinek a vád szerint milliókat jutottak a fiktív szerződések utáni kenőpénzekből – számolt be a Magyar Nemzet. Az új információk egy férfi vallomásából derültek ki, aki még az eljárás elején kezdett el beszélni a III. kerületi pénzszivattyúról.

Az egész üggyel kapcsolatban idén márciusban tartóztatták le az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, aki a Magyar Nemzet szerint Kiss László bizalmasa – a felesége állítólag a korábbi üzlettársa a polgármesternek.

Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután vallomást tettek. Júniusban az ügyészek elfogták Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették.

A gyanú szerint – ami az eddigi információk szerint a terhelő vallomásokból következik – Kiss László a 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak. Ezért neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.

Az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött. Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért.

A Magyar Nemzet információi szerint az ügyben feljelentést tett személy és társai nyíltan beszéltek arról, hogy a polgármesternek vissza kell osztaniuk a megbízási díjakból a hirdetőoszlopok hasznosításával összefüggésben. Kiemelték:

A lap információi szerint a feljelentő ezt követően hozzátette: ezt úgy gondolták, hogy az a két cég, amely a kerületi hirdetőoszlopokat birtokolja és hasznosítja, szerződést köt fiktív szolgáltatásokra, és ezen szerződések alapján a kiszemelt cég vezetője a pénzt átadja F. Lászlóéknak, akik azt majd eljuttatják a polgármesternek.

Nekem F. László, D. Róbert és P. Gábor is megerősítette, hogy Kiss László polgármester a neki visszaosztott pénz fejében vállalta, hogy az önkormányzat továbbra is engedélyezi a hirdetőoszlopok maradását az önkormányzati közterületen. Társai konkrétan azt mondták, a „főnöknek megy a pénz”. Meg is nevezték előttem Kiss Lászlót, ezért tudom őt a „főnök“ kifejezéssel azonosítani