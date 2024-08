Lázár János: A teljes káosz felé haladunk

Lázár János is részt vett szombaton a Tranzit fesztiválon, ahol többek között arról is beszélt, hogy mit gondol a Magyar Péter-jelenségről és a Tisza Pártról, illetve hogy szerinte van-e esélye ennek az új erőnek a 2026-os országgyűlési választáson. A miniszter Vitézy Dávidnak is üzent egy erőset, és elmondta, mi az az egy dolog, amit egyelőre nem tudnak megoldani.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a tihanyi Tranzit fesztivál szombati napján többek között arról is beszélt, hogy a politika élmények versenyévé kezd válni, és pillanatnyi élmények döntenek el választásokat. Magyar Péter népszerűségével kapcsolatban azt mondta: a 2026-os választások megnyerésének feltétele ennek a jelenségnek a feldolgozása.

Az ellenfelet, kivívót nem szabad alábecsülni, akármilyen is az. Sebességváltásra és több energiára van most szükség, nem csak terméket, hanem élményeket is árulnak a politikusok

– mondta a miniszter.

Szerinte vissza kell szerzeni közterek, falvak, városok nyilvánosságát. Ki kell tudni állni, ki kell merni állni. Voltak rossz tapasztalatai saját politikai közösségével kapcsolatban is, ahova nem jöhetett el akárki, zárt körű rendezvények voltak, és „nem merték, nem akarták kockáztatni a mieink sem a vitát”.

Mint fogalmazott: ki kell állni, és fontosak a digitális fogyasztások is, de nem megkerülhető a vita, azt vállalni kell. Tőle mindenki Magyar Péterről kérdezett az elmúlt időszakban, de Lázár János szerint nem lenne ez a jelenség, ha nem lett volna Novák-ügy, kegyelmi ügy. „Ha nincs ez az egész, akkor Magyar Péter sincs.” Úgy véli, „nincsenek elvarrva a szálak, a becsületünkön folt keletkezett, egy seb, amit meg kell gyógyítani”.

A közösségünkben van egy elbizonytalanodás, mert nem lehet közöttünk olyan, aki kegyelmet ad egy pedofíliában érintett személynek. Ez a jelenség vagy politikai show-műsor is ebből a megdöbbenésből fakadt.

Szerinte az a fő kérdés, hogy mi történik a következő két évben, de az emberek kellőképpen okosak ahhoz, hogy döntsenek az ország sorsáról. „Akik azt gondolják, hogy a Tisza Párt nem tud megerősödni, nincs médiája, óriásit tévednek.”

„A teljes káosz felé haladunk”

A főváros vezetésével kapcsolatban azt mondta: a választási kampány legnehezebb időszakában is tudtak kompromisszumot kötni a főpolgármesterrel, ami azt bizonyítja, hogy a budapesti választók érdekében képesek jó és racionális döntéseket hozni. Példaként az országbérletet említette.

Először megvárná, hogy megalakuljon ez a képviselő-testület: „várjuk ki, hogy meg tud-e egyáltalán alakulni a Fővárosi Közgyűlés. Ha nekem fogadnom kellene, a teljes káosz felé haladunk. Ez a káosz önmagától is működni fog, én nem kellek hozzá”.

Azzal kapcsolatban, hogy ő kit választott volna inkább a főpolgármester-választáson, Sándor György író szavaival válaszolt: „egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én kerékpárral megyek”.

Úgy véli, neki az a dolga a kormányban, hogy megkönnyítse a magyarok utazásait, ami nagyon nagy felelősség. Szerinte a magyarokban van elszánás, hogy ne autóval utazzanak, és most több évtized lemaradását kell behozni. Azt mondta, „nem volna szép politikai hullák sírján ugrálni” (példaként az LMP-t említette), de amíg neki mindenért meg kellett küzdenie, Vitézy Dávid mindent kézhez kapott.

Tálcán felkínálták neki Budapestet. Még a Fidesz is félrelépett, és mindent alá tett, de nem tudott élni a lehetőséggel

– fogalmazott.

Mint mondta az „ilyen” ember kritikáját fenntartással fogadja, neki fontosabb egy utas visszajelzése, és lelkiismeretesen sokat foglalkozik ezzel, ami abból is látszik, hogy ötpontos akciótervet tett a kormány asztalára. Egyet nem tudnak megoldani: azt az időjárás-változást, amit most is elszenvedünk, hiszen nem normális, hogy napokig 40 fok van. Ezt a kórházak, iskolák, kormányhivatalok, rendőrség sem bírja, az ország nem volt erre felkészülve.

„Hibát követtünk el, hogy az időjárásra nem készültünk fel. Meg kell tudni ezt oldani, de most még nincs fölkészülve erre az ország, ez egy új feladat, új kihívás” – fogalmazott.

„Az se baj, ha a fiatalok szidnak bennünket, de oda kell menni ebbe a közbe, és kell tudni ajánlatot tenni. Próbáltunk egy generációváltást megszervezni, de az nem volt a legjobb projekt, vagy túl jól sikerült, nézőpont kérdése. A mi közösségünkben nem kapcsolatokkal lehet előrejutni, hanem munkával. Kár lenne pár romlott alma miatt az egész gyümölcsöst kidobni” – fejtette ki Lázár János.