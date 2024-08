Vitézy Dávid válaszában nem kímélte Lázár Jánost

Vitézy Dávid szerint minden eddiginél pontosabban mutatja Lázár János viszonyát az általa felügyelt MÁV utasaihoz, hogy „miközben a Tranziton avokádós lattéről tart kiselőadást és ismét vele foglalkozik, addig néhány kilométerrel arrébb utasok ezrei álldogálnak Lepsényben, Csajágon és különböző balatoni állomásokon, reménytelenül várva a vonatpótló buszokat vagy épp az órákat késő vonatokat”.

A volt főpolgármester-jelölt szerint több haszna lett volna, ha „másfél óra tömény cinizmus helyett” inkább átment volna Tihanyból Lepsénybe, hogy személyesen is megtapasztalja, mivel jár az utasok számára egy ilyen üzemzavar, milyen a tájékoztatás, a buszos pótlás, az utasok ellátása, és „mivel jár, hogy tízmilliárdok tűntek el a vasút pályafenntartási büdzséjéből az általa hozott intézkedések, az eltűnt jegybevételek nyomán”.

Megjegyezte azt is, hogy a héten sokadszorra omlik össze a balatoni vasúti közlekedés, ezúttal pályahiba miatt. Ezen a szakaszon is volt tervben beruházás, de „mint minden fontos vasúti projektet, a miniszter ezt is leállította, hogy aztán most a Tranziton azon élcelődjön, hogy például a korábban általunk megtervezett kapacitásbővítő vasútfejlesztések értelmetlenek”.

Lázár a vasút összes problémáját ismét a klímaváltozásra fogta, a kórházak problémáival együtt. A klímaváltozás komoly dolog, nem szabad vele viccelni – ezért is kellene minden erővel a vasutat fejleszteni 2024-ben. A melegre fogni minden üzemzavart azonban röhejes: a nálunk jóval forróbb Dél-Olaszországban vagy Spanyolországban a vasút és a kórházak is elég jól elműködnek negyven fokban is

– emelte ki.

Hozzátette azt is, hogy Lázár János egytől egyig minden vasúti járműbeszerzést visszavont, a fontos vasúti beruházásokat leállította, az intézményrendszert szétverte, a jegybevételeket teljesen elkalkulálta és elvesztette. Szerinte ezek csak az elmúlt két év sorozatosan hibás döntéseinek eredményei, és itt lenne az ideje, hogy „másokra mutogatás, az időjárásra hivatkozás és az állandó beszólogatás helyett végre vállalja a felelősséget a magyar vasút általa elmélyített válságáért közlekedési miniszterként”.

