Újabb melegrekord dőlt meg: sosem volt ilyen hőség hajnalban Budapesten

Megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord szombaton – közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap. Ma is folytatódik a kánikula, csapadék legfeljebb az ország északnyugati határán, elvétve fordulhat elő.

Mint írták: szombaton is folytatódott a kánikula, egyes területeken hajnalban is 20 Celsius-fok felett maradt a hőmérséklet.

Hozzátették: szombaton reggel a fővárosban a János-hegyen csak 23 Celsius-fokig hűlt le a levegő, így 0,2 fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb minimum-hőmérséklet fővárosi rekordja.

Emlékeztettek: erre a napra a korábbi rekord 22,8 fok volt, amelyet 2023-ban, Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mértek.

A nyár utolsó napján is folytatódik a kánikula, másodfokú, narancssárga figyelmeztetés lép érvénybe a 27 fok feletti napi középhőmérséklet miatt:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád,

Somogy

és Tolna

vármegyékben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, az ország déli régióiban ennél is 1-2 Celsius-fokkal melegebb lehet. Mindenhol extrém magas UV-sugárzással kell számolni 10–16 óra között. Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint a melegfrontra érzékenyeket viselheti meg legjobban a vasárnapi hőség, fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák, szédülés, rosszullét és légzési panaszok is előfordulhatnak. Késő délután az északnyugaton, nyugaton tartózkodóknál hidegfonti görcsös tünetek jelentkezhetnek. Zivatar is legfeljebb ezeken a tájakon, elvétve fordulhat elő. A jövő héten nappal 30 fokot meghaladó, éjjel 20 fok körüli hőmérséklettel lehet számolni az ország legtöbb pontján.

