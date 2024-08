Sorra esnek el az autópályák, az M7-esen egy keresztbe fordult kamion miatt áll a forgalom

Több baleset is történt az utakon vasárnap délután. Az M7-esen Budapest felé már most élénk a forgalom, ráadásul a Szegerdői pihenőhelynél egy kamion keresztbe fordult. Az M1-esen Biatorbágy és Győr térségében is több több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön is fennakadások vannak.