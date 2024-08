Tudtukon kívül töltöttek fel intim képeket magyar nőkről egy kétes cseh pornóoldalra

A lassan 20 éve bejegyzett Motherless nevű oldalra a felhasználók nőkről töltenek fel képeket, mindezt a tudtukon kívül. A magyar hatóságok nem tudnak mit tenni, így érintett influenszerek vették kezükbe az ügyet, és erre sarkallták követőiket is.

A napokban egyre többször kerül elő a Motherless nevű, Csehországban bejegyzett pornóoldal neve. Az oldalra először a Redditen hívták fel a figyelmet, egy, a szakdolgozatában a pornográfia hatásait vizsgáló, és ez után kutató írt az oldalról, amelyre az utcán vagy a mosdóban, titokban lefotózott nőket töltenek fel, és arról fantáziálnak, hogyan kínoznák, ölnék meg őket.

Többek között olyan kategóriákkal találkozhatunk az oldalon, mint a Hunt Her Down (Vadászd le), amelyben a képeken szereplő nők megkínzásáról és megöléséről kommentelnek a felhasználók. Mesterséges intelligenciával készített képek is találhatók az oldalakon, melynek során az egyes nőket feldarabolva, kibelezve ábrázolják.

A Girl Meat Market nevű mappában a feltöltött képekhez az azon szereplő nők kora, nemzetisége, sőt még neve is szerepel. Ezekre a fotókra licitálni is lehet, a feltöltő pedig a olyan ígéretet tett, hogy a megfelelő összeg elérése után „dolgokat tesz” az adott nőkkel, ám erről pontosabb információkat nem adtak.

Utóbbi kategóriába került fel Bányai Judit influenszer is, aki az Instagramon hívta fel a figyelmet az oldalra – amiért a Meta korlátozta a Jólvanezígy szerkesztőjének saját oldalát.

Url Izabell író és influenszer a fent említett Reddit-poszt után indított kampányt a Motherless ellen. Amellett, hogy a TikTokon is felhívta a figyelmet az oldal veszélyeire, a magyar hatóságoknak és az Interpolnak is továbbított videókat, screenshotokat és felvételeket. A közfelháborodás hatására a legdurvább képeket és mappákat eltüntették az azokat feltöltők, azonban véglegesen nem törölték, csupán elrejtették őket.

Minden fájl és kép külön felhasználóhoz tartozik, akik időnként hibernálják vagy anonimmá teszik az oldalukat

– fogalmazott Url Izabella, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy most még indokoltabb az elrejtett kamerákat keresni olyan helyeken, mint a próbafülkék, a nyilvános mellékhelyiségek, valamint a szórakozóhelyek mosdói, ugyanis több kép ilyen helyen készült.

Többek között a Deák Ferenc téren, a 2-es és 4-es metró vonalán készültek a felvételek, egy szolnoki klub vécécsészéje alatt pedig kamerát is találtak.

Az üzemeltetők szerint teljesen legális

A Motherlesst 2005-ben regisztrálták Prágában, az oldal készítői úgy definiálják, mint egy „erkölcsmentes” fájlmegosztó, amelyre minden tartalom a felhasználótól kerül fel. Az üzemeltetők gyakran hangsúlyozzák, hogy minden, ami felkerül, az legális, és ami törvénybe ütközik, azt azonnal törlik.

Ezzel szemben a Telex által megkeresett NANE egyesület munkatársa, Dés Fanni azt mondta, hogy az oldalra feltöltött képek megvalósíthatnak egyes törvényi tényállásokat. Bár fizikai bántalmazás a magyar érintettek kapcsán nem történt, az akaratuk ellenére készített képek és videók tekinthetők nők elleni erőszaknak, és természetesen a 18. életévét be nem töltött személyekről készített videók és képek kimerítik a gyermekpornográfia fogalmát.

Ennek ellenére a magyar hatóságok egyelőre nem tudnak mit tenni az elkövetőkkel szemben, ugyanis egy másik ország hatásköre alá tartozik az oldal, ráadásul annak természete és a tartalom mozgathatósága miatt az ismeretlen tettes elleni nyomozás elindításán kívül nem tudnak mást tenni. Url Izabella és Bányai Judit, valamint az egyik feljelentést megtevő érintett azonban azt állítja: a rendőrség nem is akar foglalkozni az üggyel.

Azt javasolják, hogy a rendőrség mellett az érintettek is tegyenek panaszt a Motherless tárhelyszolgáltatójánál, valamint az Interpolnál, míg a magyar hatóságok a cseh rendőrséget tudják értesíteni a nyomozás elindítása céljából. Augusztus 20. óta kilenc bejelentés érkezett érintettektől és olyanoktól, akik magyarokat véltek felfedezni az oldalon.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.