Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött Lázár Jánosnak a kisiklott InterCity miatt

Vasárnap este kisiklott a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis InterCity (IC 74) a Keleti pályaudvar közelében, akadályozva a főpályaudvar forgalmát. Mint megírtuk, a balesetben érintett IC piros csíkos (fecske), klíma nélküli kocsikkal közlekedett.

Vitézy Dávid közlekedési szakember a közösségi oldalán reagált a történtekre. A volt főpolgármester-jelölt vasárnap esti Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy bár még nem tudni, mi történt pontosan a Keleti pályaudvarnál, és hogy mi okozta a kolozsvári InterCity kisiklását:

Az viszont biztos, hogy sokkal nagyobb baj is lehetett volna ebből, ha a két vonat össze is ütközik a kisiklás következtében – ez nem perceken, hanem csak másodperceken múlt. Az biztos, hogy itt most a cinikusan vigyorogva másokra mutogatás, beszólogatás és a klímaváltozásra hivatkozás kevés lesz