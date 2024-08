„Őrjöngő pókember” okozott fennforgást a Mester utcában

Öt rendőrautó, öt tűzoltósági jármű, egy mentő és egy BKV-s beavatkozó kocsi szállt ki vasárnap délután a ferencvárosi Mester utcába, amikor egy zavart tudatállapotú félmeztelen férfi őrjöngött – írja a Magyar Hang.

Az incidens a Mester és a Dandár utca sarkán abban az épületben történt, amelyben a Magyar Hang szerkesztősége is működik. A lap arról ír, hogy az épület éppen fel van állványozva homlokzatfelújítás miatt, ezt használta ki a zavart tudatállapotú félmeztelen férfi: megbontotta a az állványzat borítását és elkezdett felmászni rá, majd ordítozni kellett.

A Magyar Hang egyik munkatársa hamarosan felfigyelt a hangzavarra, és tárcsázta a segélyhívót, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy a hatóságok már úton vannak.

A félmeztelen férfi végül egy negyedik emeleti teraszra fészkelte be magát, ahol tovább ordítozott, illetve több mindent össze is tört. Azt nem tudni, hogy a lakók otthon voltak-e, de a férfi nem jutott be a lakásba