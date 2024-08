Elmeorvosi vizsgálat alá vetik a rokonait is megkéselő, 19 éves mosonmagyaróvári lányt

A szomszédok szerint családi veszekedés után rántott kést a rendszeresen zavartan viselkedő lány, majd miután súlyosan megsebesítette rokonait, a belváros felé indult. Itt egy járókelőt is megszúrt, majd egy dohánybolt vevőjét is megkéselte, aki le akarta fegyverezni. A lányt végül kommandósok fogták el egy másik dohányboltban, aminek az ajtaját a kimenekülő eladó zárta rá. Az ügyben a család egyik ismerőse is nyilatkozott az RTL Híradónak, szerinte a lány kábítószerezett, és gyógyszerfüggő is volt.