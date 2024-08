Magyar Péter több bejelentésre készül, köztük a Völner-Schadl-ügyről

A Tisza Párt elnöke, európai parlamenti képviselője hétfő délelőttre, több témában hirdetett sajtótájékoztatót. Lapunk frissülő cikkben számol be az elhangzottakról.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke öt témában tart sajtótájékoztatót:

„ A Völner-Schadl ügyben az ügyészség határozata ellen Magyar Péter felülbírálati indítványt nyújt be ” .

A Völner-Schadl ügyben az ügyészség határozata ellen Magyar Péter felülbírálati indítványt nyújt be . „ Feljelentés a kórházi klímák kötelező fertőtlenítésének elmulasztása, illetőleg a klímaberendezések karbantartásának, cseréjének elmaradása miatt, valamint a kórházak részére megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer hiánya miatt ” .

Feljelentés a kórházi klímák kötelező fertőtlenítésének elmulasztása, illetőleg a klímaberendezések karbantartásának, cseréjének elmaradása miatt, valamint a kórházak részére megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer hiánya miatt . „ Feljelentés a piaci áron felül vásárolt kormányzati irodaépületeket ügyében ” .

Feljelentés a piaci áron felül vásárolt kormányzati irodaépületeket ügyében . „ A digitális gyóntatószék beindítása (a NER-re terhelő adatok, információk anonimizált módon történő benyújtásának lehetősége) ” .

A digitális gyóntatószék beindítása (a NER-re terhelő adatok, információk anonimizált módon történő benyújtásának lehetősége) . „ A Ludas Matyi alap beindítása (a Tisza Párt EP-képviselői által felajánlott képviselői jövedelem jótékonysági célra történő felajánlása) ” .

Magyar Péter szerint az ügyészség több trükköt alkalmazott

Magyar Péter a „Völner-Schadl-Rogán-üggyel” kezdte a sajtótájékoztatót, a Tisza elnöke kifejtette: a felülbírálati indítvány új eszköz a magyar büntetőjogban, az Európai Unió kötelezte erre a magyar kormányt. A politikus bejelentette:

holnap leadja a felülbírálati indítványt és várja az ügyészség reakcióját.

Magyar Péter a felülbírálati indítványról kifejtette, szerinte „az ügyészség több trükköt alkalmazott” az eljárásban, először is nem őt tekintették feljelentőnek, hanem Tényi Istvánt, aki a politikus posztjaira hivatkozva tett feljelentést. Magyar Péter többletinformációkat adott át tanúként az ügyészeknek, köztük a hangfelvételt is. Ennek azért van jelentősége, mert akit feljelentőként fogadnak el, annak plusz jogosítványai vannak, „ha engem tekintett volna feljelentőnek az ügyészség, akkor most belenézhetnék a tanúkihallgatási iratokba”.

A pártelnök arról is beszélt, hogy az a Fővárosi Nyomozó Ügyészség végezte a nyomozást, amely az alapügyben az előkészítő eljárás felügyeletét végezte. Magyar Péter leszögezte, „ez szigorúan tilos a büntetőeljárásban”. Magyar Péter kitért arra is, hogy az ügyészség az eljárás sok részéről beszélt, és képtelenségnek nevezte az ügyészség vezetője, hogy valakik kihúzzák magukat az iratokból, „csak egy eljárási szakaszt nem említett az ügyészség vezetője, ez pedig az előkészítő eljárás, ahol ez a dolog megtörtént”.

A felülbírálati indítványban kifogásolják a tanúmeghallgatásokat is. A pártelnök ezzel kapcsolatban azt a kérdést tette fel, „ha nem lehet tanúként meghallgatni potenciális gyanúsítottat egy eljárásban, akkor hogyan kerülhetett sor az összes, vagy nem az összes potenciális gyanúsított tanúként történő meghallgatására? Erre szeretnék a legfőbb ügyésztől személyesen, és a nyomozóügyészségtől is választ kapni”.

Magyar Péter összefoglalva többek között elmondta, „az ügyészség jogsértő módon nem a nyomozással érintett, állításokat megfogalmazó és bizonyítékokat szolgáltató személyt, jelen esetben engem tekintett feljelentőnek, ezzel elzárt különböző jogosítványoktól, nem véletlenül”. A Tisza Párt holnap nyilvánosságra hozza a felülbírálati indítványt.

Feljelentés az ingatlanvásárlás ügyében

Magyar Péter bejelentette, ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés, valamint korrupciós bűncselekmények, és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesznek abban az ügyben, amit úgy foglalt össze, hogy „a kormány nagy értékű, teljesen felesleges irodaépületeket vásárolt”.

A Tisza elnöke úgy fogalmazott, hogy ez az ügy

az utóbbi harmincöt év talán legnagyobb ingatlanmutyija.

Magyar Péter viszonylag rövid idő alatt történő beszerzésekről, túlárazásakról, és családi összefonódásokról is beszélt Tiborcz Istvánt emlegetve. A politikus aláhúzta: az ügyletek hátterének feltárása az elrendelendő nyomozás feladata kell, hogy legyen.

Feljelentés a kórházi klímák miatt

Magyar Péter feljelentést tesz „az egészségügyben tapasztalható állapotok” miatt is, ismeretlen tettes ellen. A feljelentés egyik oka, hogy megkaptak egy olyan levelet, amelyben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság egyik igazgatója elismeri a kórházak felé, hogy nem történt meg a kórházi klímaberendezések kötelező fertőtlenítése. A klímák karbantartásának, cseréjének hiánya miatt is feljelentést tesznek.

A politikus közölte, feljelentést tesznek azért is, mert „az alapvető higiéniai szabályoknak sem felel meg több kórházi épület”. Gulyás Gergelynek azt üzente, meg fogja látogatni a minisztériumban, és megnézi, hogy a minisztériumi mosdókban van-e fertőtlenítőszer.

Jön a „digitális gyóntatószék”

Magyar Péter a digitális gyóntatószékről elmondta, ez egy olyan korrupcióellenes platform, amelyen garantálni tudják, hogy akik bármilyen bűncselekmény gyanújáról tesznek bejelentést, bizonyítékokat csatolnak, akkor kívánságuk szerint anonimak tudnak maradni. A Tisza büntetőjogi segítséget, jogászokat, ügyvédeket is tud biztosítani ehhez.

A Ludas Matyi Alapot is létrehozzák, Magyar Péter az EP-képviselői fizetésének felét minden hónapban felajánlja jótékonysági célra, valamint a másik hat EP-képviselőjük havonta félmillió forintot ajánl fel erre.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. augusztus 26-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)