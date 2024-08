Szeptemberben nyílik az első állami magyar-ukrán kéttannyelvű iskola Budapesten

„Történelmi esemény a magyarországi ukránok számára: Budapesten bejegyezték az első állami ukrán-magyar kétnyelvű általános és középiskolát” − idézte Viktor Mikitát az ukrán sajtó a közösségi médiában.

A Magyarországon élő ukrán gyerekek az elsőtől 12. osztályig járhatnak szeptember elsejétől majd ebbe az ukrán iskolába, ahol második nyelvként a magyart is oktatják − tette hozzá. Az új iskolát a magyar költségvetésből finanszírozzák, tájékoztatott az Interfax.

Az iskola megnyitását egy Andrej Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter által vezetett speciális munkacsoport hosszú távú erőfeszítései, valamint „Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök személyes kommunikációja előzte meg” − mondta Mikita.

Ennek ellenére Ukrajna és Magyarország kapcsolatai nem mindig voltak zökkenőmentesek. Budapest többször is azzal vádolta Kijevet, hogy csorbítja a Kárpátalján élő magyarok jogait.

„Mivel valóban sokat foglalkozunk a magyar kisebbséggel, tudom, hogy a magyarok nem panaszkodnak arról, hogy valaki is csorbítaná jogaikat, s az is fontos, hogy az év elején a térségben járt 19 nagykövet is, akik megállapították, hogy jó a viszony az ukránok és a kisebbségek között. Az egyetlen probléma az, hogy Oroszország háborút visel Ukrajna ellen, s ez hatással van valamennyi itteni kisebbség életére” – nyilatkozta ezzel szemben néhány héttel korábban Mikita, amikor egy interjúban felmerültek az Orbán-kormány kifogásai.