Pottyondy Edina: Most omlik ránk a Fidesz minden hazugsága

A vasárnapi vonatkisiklás hatására Pottyondy Edina is billentyűzetet ragadott, és kőkeményen nekiment a kormánynak, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszternek. Az influenszer úgy véli, hogy szép nyári évadzárás volt ez a minisztertől. Pottyondy felhívta a figyelmet az országot jellemző egyre kilátástalanabb helyzetre is, majd arra a következtetésre jutott, hogy most omlik ránk a Fidesz minden hazugsága.