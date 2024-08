Vitézy Dávid bizonyítékokkal támasztotta alá Lázár János felelősségét a kisiklott InterCity ügyében

Vitézy Dávid szerint a budapesti fejpályaudvarok környékén tervezett fejlesztések leállításával Lázár a valóságban nem a vidéknek kedvezett, hanem épp ellenkezőleg, a vidékiekkel tolt ki leginkább – közölte a közlekedési szakember.

A volt főpolgármester-jelölt egy 2022-es engedélyezési terv részletét tette közzé Facebook-oldalán, ami annak a vasúti váltókörzetnek az újjáépítéséhez és cseréjéhez készült, ahol vasárnap egy váltóalkatrész eltört.

A szakember emlékeztetett, hogy több másik mellett 2023-ban ezt a beruházást is törölte Lázár János. Tavalyi posztjából idézve kiemelte, hogy az építési és közlekedési miniszter „a tervezési munkákat leállította, a félkész terveket a kukába dobta, és a már megszerzett uniós forrást is inkább visszaadta, nehogy valami is fejlődjön Budapesten”.

Felidézte, hogy még 2021-ben, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia nyomán a kormány döntésével kezdték el megtervezni a Keleti pályaudvar előtti vágányszakaszok legkritikusabb elemeinek felújítását. Ennek többek között része lett volna a Keleti vágányhálózatának optimalizálása, illetve a MÁV kérései szerint a legrosszabb állapotú váltók cseréje is.

Aztán jött Lázár és leállított mindent, kirúgott szinte minden ezzel foglalkozó szakembert. Mindenki emlékezhet a filctollal ingerült »NEM, SOHA!« feliratokkal összefirkált budapesti projektlistákra, valamint a mesterségesen generált Budapest–vidék ellentétre

– hangsúlyozta a szakember.

Aláhúzta, hogy a budapesti fejpályaudvarok környékén tervezett fejlesztések leállításával Lázár a valóságban nem a vidéknek kedvezett, hanem épp ellenkezőleg, a vidékiekkel tolt ki leginkább. A közlekedési szakember szerint ahhoz, hogy Lázár János is lássa ezt, értenie kellene, hogy miként működi a vasút. Felhívta a figyelmét, hogy azt leginkább épp az agglomerációból érkezők és a 100-200 kilométerről közlekedők használják.

„Ha valaki csak ma negyedórát eltöltött a Keletiben, és a tanácstalan sátoraljaújhelyi, miskolci, békéscsabai, szerencsi utasokkal beszélt néhány szót, pontosan értheti ezt – Lázár János azonban eltűnt, a Keleti pályaudvaron történt balesetről lassan 24 órája egy szava sincs” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.

Összeomlott a vasúti közlekedés Magyarországon

Az Index is beszámolt arról, hogy vasárnap este kisiklott a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis nevű, több mint 50 éves kocsikkal közlekedő InterCity. Az egyik utas arról számolt be egy Facebook-csoportban, hogy a Keleti pályaudvar közelében egy váltónál az első kocsi első tengelye az egyik sínen volt, miközben a hátsó tengelye már egy másik sínre került.

A MÁV hétfő délután sajtótájékoztatót tartott a kisiklott InterCityvel kapcsolatban. Pafféri Zoltán, a MÁV vezérigazgatója elmondta, hogy várhatóan kedd délelőtt újraindul a forgalom, míg Németh Réka pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettes arról beszélt, hogy az elsődleges szemrevételezés alapján a váltó egyik darabja tört le, ám azt nem tudni, hogy ez az ok vagy az okozat.

Már a Keleti pályaudvar leállása is nagy problémát okoz az ország közlekedésében, azonban hétfőn a Nyugati és a Déli pályaudvar is elesett. A Szombathelyről a Déli pályaudvarra tartó, Balatonfüredről 11:15-kor továbbindult Kék Hullám InterCity (19797) ütközött egy tehergépjárművel Polgárdi-Ipartelepek állomás közelében, aminek következtében valamennyi vonat a Déli pályaudvar helyett csak Csajáig közlekedik.

A Nyugati pályaudvarnál is gondok voltak, de a Mávinform szerint hétfő kora délutánra már valószínűleg helyreáll a menetrend a ceglédi vonalon, ahol eddig pályahiba miatt csak az egyik vágányon közlekedhettek a vonatok.

Emellett hétfő délelőtt újabb baleset történt: A Kassa–Hatvan között közlekedő vonat alá került egy személy Mezőkövesdnél, az InterCityn utazókat a katasztrófavédők segítségével szállították át Miskolcon.

Vitézy Dávid korábbi Facebook-posztjában arról írt, hogy „a szemünk előtt omlik össze a magyar vasúti közlekedés”. Magyar Péter pedig a következőképp reagált Facebook-oldalán: „A Keleti és a Nyugati után a Déli pályaudvar is elesett. Szerencséje a MÁV-nak, hogy nincs északi.”