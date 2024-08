Leemelték a pénzt egy gyanútlan férfi számlájáról, miután nem lépett ki az automatából

Saját bankfiókjához ment a férfi, az automatán keresztül akart pénzt befizetni, belépett a menürendszerbe, azonban a művelet inaktív volt, ezért úgy gondolta, hogy nem működik. Otthagyta a berendezést, mégis azt tapasztalta, hogy valaki pénzt vett fel a számlájáról – írta meg azenpenzem.hu.

Az illető panasszal fordult a bankjához,

de a pénzintézet szerint a férfi volt a hibás, súlyos gondatlansággal járt el, mivel úgy hagyta ott az ATM-et,

hogy nem jelentkezett ki a rendszerből, ezért az utána következő ügyfél könnyen hozzáférhetett a számlájához.

A panaszos nem fogadta el az elutasítást és a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordult. Utánanézett az automata szolgáltatási leírásának, de nincs arra vonatkozó utasítás, hogy a belépési folyamatot meg kell szakítani, és utána lehet csak kilépni a rendszerből.

A kártya kiadása ugyanis lezárja a belépést, többféleképpen is jelzi a rendszer, ezért utána teendő nincsen. A békéltetők szerint ilyen esetben vizsgálható, hogy a fogyasztó felismeri-e az ATM szokottól eltérő jellegzetességét, és hogy milyen következményei lehetnek. Ebben az esetben a kilépésre oda kellett volna figyelnie.

A Pénzügyi Békéltető Testület megnézte a videófelvételeket, majd megállapította, hogy semmilyen figyelmeztetést nem kapott a férfi arról, hogy ki kellett volna lépnie a felületről. Az látható a felvételen, hogy rövid ideig várakozott az ügyfél, de mivel nem jelent meg semmilyen tájékoztatás, ezért szimplán otthagyta a berendezést.

Ezt követően egy ismeretlen személy kezdeményezett készpénzfelvételt, aki a panaszos számlájáról 150 ezer forintot vett fel. Azonban is kiderült, hogy hiába érintette saját kártyáját a berendezéshez, és írta be saját PIN-kódját, utána is a korábbi számlához fért csak hozzá.

A békéltetők szerint a bankautomaták eltérő jogosultságot és lehetőséget biztosítanak az ügyfelek számára, emiatt nem volt egyértelmű, hogy a panaszos számára miért inaktív a használni kívánt funkció. Ezek után a férfinak adtak igazat, és a banknak meg kell térítenie a 150 ezer forintos kárt.