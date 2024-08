Nem látták még részegnek szülőfalujában Győrffy Balázst, van, aki szerint azért ütött, mert tettek valamit az italába

Győrffy Balázs, a Fidesz EP-képviselője a múlt héten ittas állapotban vitába keveredett egy nővel, ami végül tettlegességig fajult. Az ügy miatt a Fidesz kizárta soraiból a politikust, a Központi Nyomozó Főügyészség pedig eljárást is indított. A hír Győrffy szülőfalujának lakosait is sokkolta, ám többen is úgy nyilatkoztak, hogy valamint belekeverhettek az italába.