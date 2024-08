Megszületett az ítélet: jogsértő a Horn Gyula sétány elnevezése

A kormányhivatal kedden közölte, hogy a törvényszék az önkormányzati törvény vonatkozó rendeletére hivatkozva megerősítette, hogy

közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

A testület azt is megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak be kellett volna szereznie a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalását, mivel jegyzőkönyvek által is bizonyítottan kétség merült fel a tekintetben, hogy a közterület elnevezése megfelel-e a törvény rendelkezésének.

A Fővárosi Önkormányzat a kormányhivatal felhívásával ellentétben nem kérte ki az MTA állásfoglalását, és a 2023. márciusi, a közterület elnevezésének módosítását kérő törvényességi felhívásnak sem tett eleget, Budapest Főváros Kormányhivatala ezért fordult a Fővárosi Törvényszékhez 2023 áprilisában – áll a közleményben.

Mint írtuk, a Magyar Tudományos Akadémia két ízben is megállapította, hogy Horn Gyula részt vett a XX. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában, így Budapest Főváros Kormányhivatalának álláspontja szerint jogszerűen nem nevezhető el róla közterület.

A kormányhivatal 2023. március 21-én bocsátott ki törvényességi felhívást, amelyben a közterület elnevezésének módosítását kérte a Fővárosi Közgyűléstől, ám a testület 2023. április 26-i ülésén a törvényességi felhívást elutasította, így egyértelművé tette: ragaszkodik a jogszabályellenes helyzet fenntartásához.

Kiss Ambrus, Budapest főpolgármester-helyettese 2023. március végén közölte: ha a fővárosi közgyűlés nem szeretné megváltoztatni a Horn Gyuláról elnevezett sétány nevét, akkor nem fogja átnevezni. Ha pedig ezzel Sára Botond főispánnak problémája van, akkor a bírósághoz fordulhat, és majd az megítéli az ügyet.