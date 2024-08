Döntött a kormányhivatal, bezárják Iványi Gáborék iskoláit és óvodáját

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, Budapest Főváros Kormányhivatala közölte, hogy tartozások miatt vizsgálják az Iványi Gábor által alapított Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott oktatási és szociális intézményeket, ugyanis az adóhatóságnál és a közműszolgáltatóknál is jelentős tartozásokat halmozott fel. A Belügyminisztérium azt nyilatkozta, hogy kész átvenni a MET-től az intézményeket (ezt korábban a főváros is felajánlotta), ugyanis korábbi tartozásai miatt a MET inkasszót kapott a NAV-tól.

A főváros kormányhivatala kedd este azt közölte, hogy a MET képtelen megteremteni a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium törvényben előírt működési feltételeit, és „a közműszolgáltatók értesítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése szerint a fenntartó által felhalmozott jelentős köztartozás, illetve közüzemi díjtartozás veszélyezteti a gyermekek folyamatos és biztonságos nevelését”, ezért

„biztonságos és megfelelő színvonalú nevelése érdekében a kormányhivatal a közelgő tanévkezdésre tekintettel gondoskodik a gyermekek elhelyezéséről, miután törölte a két intézményt az egyházi és a magánfenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásából.”

A 26 óvodás korú, 156 tanköteles és 89 nem tanköteles tanulót és szüleiket is értesítik a döntésről, valamint a lehetőségeikről. Az óvodásokat és a tanköteles korúakat megpróbálják elhelyezni a számukra legmegfelelőbb (lekóhelyükhöz közeli, szabad férőhelyekkel rendelkező) intézményekben, ahol a szabad férőhelyek számáig kötelesek befogadni a gyerekeket. A kormányhivatal szerint a továbbtanulásuk biztosított lesz.

Nem kapták meg a nekik járó támogatást

Iványi Gábor lelkész korábban arról beszélt, hogy azért nem tudják kifizetni a tartozásaikat, mert a kormánytól nem kapják meg a nekik járó támogatásokat, ezt pedig akkor „politikai gaztettnek” nevezte. Az Oltalom Karitatív Egyesület 90 millió forintot gyűjtött, miután bejelentették a vizsgálatokat a MET ellen, de most kiderült, ez is kevés volt, hogy a MET által felügyelt intézményeket megmentsék.

A NAV az elmúlt években többször is tartott házkutatást, és folyamatosan vizsgálódott az Oltalom és a MET után is költségvetési csalás gyanúja miatt, majd az állam 130 milliót vont meg tőlük az oktatási intézményeik tartozásai miatt.

Később a MET gazdasági igazgatóját tartóztatták le 6,5 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújával, de később kiengedték. Ez év márciusában Iványit hatóság elleni erőszak vádjával hallgatták ki és gyanúsították meg.