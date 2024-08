Magyar Péter: Mindenhol azt várják, hogy Magyar Péter mikor érkezik a kórházakba

Most a kórházak ügyében, az egészségügyi válsághelyzet ügyében is egyértelművé vált, hogy az egyetlen egy igazi fegyverünk a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere ellen a nyilvánosság – hangsúlyozta Magyar Péter kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A politikus elmondta még, hogy benyújtotta a felülbírálati indítványát a Völner–Schadl–Rogán-ügy kapcsán, az indítványt pedig ki is tette a Facebook-oldalára, azt a Tisza Párt honlapján bárki megtekintheti.

Megjegyezte, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította az ügyet és lezárta az eljárást, „mintha mi sem történt volna”, azonban most az ügy felettes ügyészi szervhez kerül, és ha ők sem fogják megalapozottnak találni a szakmai és formai okokat, amiket felsoroltak ebben az indítványban, akkor tovább kell küldeniük a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, és ott egy nyomozási bíróhoz kerül majd, aki független Polt Pétertől, Orbán Viktortól és Rogán Antaltól, és ő fogja megvizsgálni ezt az indítványt.

Magyar Péter szerint az ügyészség szakmai érvek alapján meg fogja semmisíteni a megszüntető határozatát.

Szerencsére van Magyarországon egy bíróság, amelyet talán még a nyomozati bírói szinten nem ural a NER, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e olyan bátor nyomozási bíró Magyarországon, aki szembe mer menni a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerével

– jegyezte meg Magyar Péter.

Szöllősi Györgyi műsorvezető kérdésére, miszerint mi értelme feljelentéseket tenni egy olyan országban, ahol Magyar Péter állítása szerint Rogán Antal uralja az ügyészséget és nincs jogállam, a politikus azt válaszolta, hogy azért, mert van egy új jogintézmény, és ki tudják kerülni az eljárás végén az ügyészséget, korrupciós ügyekben van ez a lehetőség. Magyar Péter megjegyezte, hogy ez a jogintézmény azért létezik, mert az unió rákényszerítette a kormányt erre.

Nem saját jókedvükben illesztették be ezt a jogszabályt, hanem rá lettek kényszerítve. Nyilván nem gondolták azt, hogy esetleg valaki ezzel élni fog. Mi most élünk, és minden esetben élni fogunk

– tette hozzá.

Nagyon sokan szeretnének beszélni

A Digitális gyóntatószék nevű korrupcióbejelentő portállal kapcsolatban Magyar Péter először is kihangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége az egyik legfontosabb eleme egy demokráciának. A portálon keresztül pedig azoknak a bejelentéseire számítanak, akik a közigazgatás magasabb szintjein dolgoznak, ott vezetők, vagy a NER cégeiben dolgoznak könyvelőként, középvezetőként, közbeszerzési tanácsadóként.

„Nagyon sok ember nem jószántából csinálja ezeket a dolgokat, írja alá a dokumentumokat, hanem kényszerítik őket, és nyilván nagyon sokan szeretnének beszélni” – emelte ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy sok bejelentés kötődik közbeszerzésekhez, például vasútépítési projektekhez. Vannak bejelentések a Belgrád–Budapest vasútvonallal kapcsolatban is.

Ezeket most vizsgálják a jogászaink, és azért is kérjük ezeket a bejelentéseket, hogy büntetőjogászok előtte meg tudják vizsgálni, hogy valósak-e, tényleg olyan, amit a bejelentő gondol, van-e esély arra, például egy fideszes vagy egy Polt Péter vezette ügyészségen, hogy mi ezzel elinduljunk, de amiért igazán csináljuk ezt, az a nyilvánosság

– jegyezte meg Magyar Péter.

A nyilvánosság az egyetlen fegyver

Magyar Péter szerint most a kórházak ügyében, az egészségügyi válsághelyzet ügyében is egyértelművé vált, hogy az egyetlen egy igazi fegyver a NER ellen a nyilvánosság. Ezért is hívta el a hétfői sajtótájékoztatójára nemcsak a Tisza Párt szimpatizánsait, hanem minden magyar embert, hogy hozzák nyilvánosságra, vagy küldjék el hozzájuk a kórházi állapotokat bemutató fotóikat, dokumentumaikat. „Ne hagyjuk azt, hogy eltagadja az eltagadhatatlant a kormány” – emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy mi változik ettől, Magyar Péter kiemelte, hogy 20 év után közbeszéd lett az egészségügy, és a kormány reagálni kénytelen, és történtek intézkedések is, például azokban a kórházakban, ahol járt, megjavították a lifteket, több kézfertőtlenítő került az adagolókba, megjavították vagy bekapcsolták a klímákat. „Mindenhol azt várják, hogy Magyar Péter mikor érkezik a kórházakba” – jegyezte meg.

Arra buzdítanak mindenkit, minden Tisza-szimpatizánst, de minden magyar embert, ha kell, menjenek el a kórházakba, segítsenek a kórházaknak, segítsenek hozzátartozóiknak, vigyenek fertőtlenítőszert, vigyenek vécépapírt, és valami el fog indulni.

A magyar egészségügyet nem lehet egy hónap alatt, nem lehet egy év alatt megreformálni, vagy megújítani, vagy megmenteni. 14 vagy 20 éve finanszírozzák alul, teszik tönkre jogszabályokkal, láthatóan szándékosan, miközben egyébként tízmilliárdokat költ adófizetői pénzből a kormány magánkórházakra. Ez 5–10 év, és kell egy kormányokon átívelő vízió és koncepció és nemzeti minimum

– hangsúlyozta Magyar Péter.

Az egészségügy és az oktatás érdekli a magyar embereket

A műsorvezető megjegyezte, hogy az Ötkert nevű szórakozóhelyen történt incidenssel kapcsolatban jelenleg is zajlik a nyomozás, de szerinte nem tudják meghallgatni Magyar Pétert, mert mentelmi joga van. A Tisza párt elnöke megjegyezte, hogy őt senki nem kereste meg, sem az ügyészség, sem a rendőrség, „a propagandamédia ezen ugrál”, viszont szerinte fontosabb kérdés, hogy milyen állapotok vannak a MÁV-ban, az iskolákban. Elmondta azt is, hogy az egészségügy után most elkezdik járni az iskolákat, a szociális intézményeket, a gyermekvédelmi intézményeket.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a magyar embereket az egészségügy és az oktatás érdekli, de el akarják terelni a figyelmet, többek közt azzal a témával, hogy kerüljön-e kereszt a Szabadság-szoborra, vagy az egyetemi gólyatáborokból kitiltott óvszerekkel.

Magyarországon 30 ezer ember meghal azért évente, mert szétverte az Orbán-kormány az egészségügyet. Ez érdekli a magyar embereket

– tette hozzá.

Azt is megjegyezte, hogy több mint hatvan sajtóhelyreigazítási eljárást indítottak eddig a hazugságok miatt a média ellen, amiből 23-at megnyertek első fokon, és egyet sem veszítettek el.

Problémás Facebook-bejegyzés

Végül arról volt szó, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság felszólította Magyar Pétert, hogy törölje azt a bejegyzését a Facebook-oldaláról, amelyben az ATV munkatársainak vallási hovatartozásáról írt. Ezt a témát a Tisza párt elnöke gumicsontnak titulálta, de azért válaszolt a kérdésre.

Szerinte Péterfalvi Attila előbb kiszivárogtatja ezt a határozatát, minthogy neki megküldte volna. Elmondta, hogy ha tényleg sértette bárkinek a személyiségi jogait, vagy a jogszabályokat, akkor természetesen törölni fogja a posztot. Hozzátette, hogy egyébként nem neveket hozott nyilvánosságra, hanem pozíciókat, de olyan embereket írt, akik korábban már nyilvánosan vállalták a vallási hovatartozásukat. Viszont még egyszer megjegyezte, hogy ha ez jogszabályokat sért, akkor törölni fogja a bejegyzést.

Magyar Péter legutóbb augusztus 14-én járt az ATV stúdiójában. Akkor a témák között felmerült a magyar kórházak és az egészségügy helyzete, a Fővárosi Közgyűlésben létrejövő koalíciók lehetősége, valamint a 2036-os budapesti olimpia és az áfacsökkentés is.

Ezt megelőzően a Tisza Párt elnöke még a választások másnapján volt az Egyenes beszéd vendége, ahol – miután egy piros dossziét kapott a műsorvezetőtől, melyben azt részletezték, hogy az elmúlt időszakban összesen hányszor foglalkoztak vele, valamint hányszor hívták meg vendégként – kisétált a műsor élő adásából. Ezután Magyar Péter Facebook-posztban reagált a történtekre, majd másfél órával később közzétett egy újabb bejegyzést, amelyben a következőket írta: „Abban hibáztam, hogy elhittem, hogy egy korrekt interjút akarnak készíteni. Többet nem fog előfordulni. Messzire elkerülöm a Fidesz házi televízióját”.

(Borítókép: Magyar Péter augusztus 26-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)