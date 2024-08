A karitatív szervezet nyárvégi pénzadománygyűjtéséhez kapcsolódóan a Magyar Zene Házában tartott rendezvényen Wolf Kati énekes a segélyszervezet önkéntese a gyermekeket közös éneklésre buzdította. Ezután Lehel László az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója a jótékonysági programban partnerként résztvevő E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettesével, Jamniczky Zsolttal együtt a fiúknak és lányoknak átadták a személyre szabott tanszercsomagokat.

„Idén már tizenharmadik alkalommal töltünk meg táskákat nagy örömmel. Ebben az évtizedben a stratégiai együttműködés keretében minden évben támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt akcióját” – mondta Jamniczky Zsolt. Az átadás helyszínéhez igazodva a vállalat ajándékként ütőhangszert is rejtett az iskolatáskákba. Az élménynap részeként a Magyar Zene Házának interaktív kiállítása után a gyerekek a Fővárosi Állat- és Növénykertbe is ellátogattak.

A tanévkezdés már nem a hátrányról szól

„Vannak, akiknek az iskolakezdés inkább szól a megfelelő tanszerek hiánya okozta nehézségekről, mint az új tanévben rejlő lehetőségekről. Az augusztus sok család számára anyagilag megterhelő időszak, a segélyszervezet a legszegényebbeknek szeretne támogatást nyújtani abban, hogy ez az időszak ne az eladósodásról szóljon számukra, hanem a felzárkózásról. A vállalati támogatások mellett sok ember segítsége kell ahhoz, hogy ismét sikerüljön kétezer rászoruló kisdiák iskolatáskáját megtölteni” – fogalmazott Lehel László, hozzátéve: a fennmaradó pénzadományt év közben gyermek- és fejlesztőprogramjaikra fogják fordítani.

Kapaszkodó programjuk keretében az ország 22 pontján próbálnak több ezer gyermeknek segíteni a szegénység okozta hátrányok leküzdésében. A karitatív szervezet elnök-igazgatója az Indexnek kiemelte: a látókörükbe tartozó több ezer gyermek közül sokan gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozásra szorulnak, mindezt adományokból biztosítják a rászoruló óvodások, kisiskolások számára.

Lehel László arra is kitért, hogy idén mind a megkeresések, mind a támogatások aránya a múlt évihez hasonló volt.

Hosszú távú munkánk során többször tapasztaltuk, hogy nehezebb helyzetben – az ukrajnai háború kitörését követően, árvíz idején, vagy a vörösiszap-katasztrófa után – össze tud fogni az ország, többen akarnak segíteni, ezért a kampány 13 éve alatt mindig sikerült kétezer hátrányos helyzetű gyermeket hiánytalan tanszercsomaggal iskolába küldeni

– emelte ki. A hálózatukhoz tartozó családok átmeneti otthonában és az országszerte működtetett Jelenlét Pontokon dolgozó szociális munkások visszajelzése alapján állítják össze a személyre szóló tanszercsomagokat, így a 7–14 év közötti diákok iskolai osztályuknak megfelelő felszereléssel, névre szólóan kapják meg iskolatáskájukat. Voltak, akik az akció keretében ünneplőruhát vagy tornazsákot is kaptak, a visszajelzések szerint ugyanis nem egyszer kellett ennek hiánya miatt kihagyniuk iskolai ünnepséget vagy testnevelésórát.

„A szülők mellett a gyerekek is kitörő örömmel fogadják az iskolakezdési adományokat, így már a tanév első napján el tudják mondani, hogy tanszerekben nincsenek hátrányban osztálytársaikhoz képest. Túláradó szeretettel, csillogó szemekkel veszik át az új iskolatáskájukat munkatársainktól” – mesélte lapunknak tapasztalatait a szervezet vezetője.

A gyerekek a jövő nemzedéke, ha szolidaritást tapasztalnak, és felnőve lehetőségeik engedik, maguk is adományozókká válhatnak.

– tette hozzá. A Magyar Posta a kezdeményezés partnereként már megkezdte a csomagok kiszállítását, hogy a gyerekek a tanév első napját hiánytalan felszereléssel kezdjék meg.

Magukon spóroltak a szülők

Wolf Kati énekesnő az akció elindításakor az Indexnek elmondta, hogy pont az első iskolakezdő adománygyűjtés idején kezdett önkénteskedni az Ökumenikus Segélyszervezetnél, és édesanyaként maga is megtapasztalta, mennyi mindenre van szükség a zökkenőmentes tanévkezdéshez.

A tanszercsomagok átadásánál láttam, hová, milyen körülmények közé érkeznek a megtöltött iskolatáskák. Volt olyan édesanya, aki nyáron nem evett húst, hogy a gyermekei közül legalább egyik hiánytalan tanszercsomaggal üljön be az iskolapadba

– mondta.

Van olyan, hogy beteget jelent a szülő, mert a gyermeknek nem hiánytalan a felszerelése, gyakori a szégyenérzet a kopott, szakadt felszerelés miatt – említette a kampány kezdetén a szervezet ügyvezető igazgatója, Gáncs Kristóf, hogy milyen szorongásokat okoz a hátrányos helyzetű tanulóknál a tanévkezdés.

Örömmel cipelik a nehéz iskolatáskát

Zita most kezdi a 3. osztályt, az élménynapra hétéves kistestvérével, Ricsivel együtt érkezett. „Várom már az iskolát, biztosan sok barátom lesz” – mondta büszkén a kisfiú, aki azt is elárulta, hogy a most kapott csomagból a cápás tolltartó a kedvence. Nővére alig bírta felvenni a megtömött, rózsaszínű hercegnős táskáját, bár öccse is hasonló mennyiségű füzetet, rajzeszközt, ceruzát kapott, de férfiasan azt állította: neki meg se kottyan ezek cipelése. „Anyának mutatom meg először, miket kaptam” – újságolta a kislány. A csobánkai gyermekcsoporttal érkezett tanító, Zsuzsa néni elmondta, hogy nagy segítség a családoknak ez az iskolakezdési adomány.

Egy új iskolatáska 20 ezer forint, ami tanszerekkel együtt – osztálytól függően – 50 ezer forintos tételt is jelenthet egy tanulónál, több gyermek esetén már sokak anyagi lehetőségeit meghaladó tételről van szó

– emelte ki a pedagógus. Bár az elsősöknek kell a legtöbb tanszer, de az alsó tagozatban még mindig csurig van töltve a táska. A tanítónő azt is elmondta, ismer olyan családot, ahol mind a négy gyerek krónikus betegségben szenved, közülük hárman pedig most lépnek az elemi következő osztályába.

A segélyszervezet közlése szerint a kétezer kisdiák számára fejenként 15 ezer forintos összeggel úgy sikerül mindegyikük számára teljes felszerelést biztosítaniuk, hogy papír- és írószer-forgalmazó is van a támogatóik sorában, akik nagykeráron biztosították az adott célra a beszerzéseket, továbbá iskolatáskákat is felajánlottak. „Egy jóminőségű tolltartó , füzetcsomag vagy ünneplőruha többet jelent egy ajándéknál, ezzel végre büszkén lehetnek jelen a tanteremben” – hangsúlyozta az Ökumenikus Segélyszervezet.

(Borítókép: Tanszercsomagok osztása a Magyar Zene Házában 2024. augusztus 27-én. Fotó: Fekete Dániel / Ökumenikus Segélyszervezet)