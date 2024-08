Emlékezetes, hogy tavaly novemberben kerültek ki a nemzeti konzultációs plakátok az utcára, amelyen Ursula von der Leyen mellett Alexander Soros látható.

A Lakmusz információi szerint azonban

az eredeti plakátterven Alex Soros és Ursula von der Leyen mellett Volodimir Zelenszkij is szerepelt volna, méghozzá egy feltartott mutatóujjal.

Mint kiderült, a plakátot egy fókuszcsoportos kutatás után változtatták meg, amelyben 20 és 64 év közötti férfiak és nők vettek részt, őket öt különböző szlogennel szembesítették, amiket a nemzeti konzultáció aktuális kérdéseihez találtak ki:

„Nem dönthetnek a fejünk felett!”,

„Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!”,

„El a kezekkel Magyarországtól!”,

„Brüsszel (sic!) visszalökne minket a múltba”, valamint

„Védjük meg Magyarországot!”.

Az első három szlogenhez tartozó kreatívon Alex Soros, Ursula von der Leyen és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerepelt. A negyediken Gyurcsány Ferenc volt látható, míg az utolsó változaton a képet egy tiszta kék ég töltötte be, a horizonton már be-betörő viharfelhőkkel.

A plakátkampányhoz készült kreatívok tesztverzióit – az írásbeli beszámolóhoz mellékelt képanyag segítségével – saját szemünkkel is megtekinthettük. Így megbizonyosodhattunk arról, hogy a később az utcára is kikerült, „Ne táncoljunk úgy...!” feliratú plakátterven

Soros és von der Leyen párosa mellett eredetileg Zelenszkij is szerepelt, és az ő portréjához tartozott a felemelt mutatóujjat rázó kéz is.

A kutatásban ezzel a plakátverzióval kapcsolatban hatból három fő gondolta úgy, hogy „a feltartott mutatóujj nagyon jó, a dirigálás megjelenik”, valamint „fontos a gesztikuláció”, és „átjön a lenézés, a felsőbbrendűségi érzés, ami a többi képen nem”.

A kutatás eredményét összegző dokumentum szerint a karakterek megválasztásával a megkérdezetteknek alapvetően nem volt kifogásuk, tevékenységüket fenyegetőnek érzik hazánkra nézve. Kiderült az is, hogy egyedül Zelenszkijjel szemben merült fel bizonytalanság. A Lakmusz szerint minden bizonnyal ezért dönthettek úgy a Kabinetirodánál, hogy

Volodimir Zelenszkijt leveszik a plakát végső verziójáról, azonban ezt a kéztartást átadják egy másik személynek.

A plakátok kiragasztása után azonban ez a dirigáló gesztus is hamar lekerült Alex Soros oldaláról, ennek oka pedig továbbra is kérdéses. A Lakmusz megtudta azt is, hogy Zelenszkij mutatóujjat emelő alakja eredetileg a konzultációt népszerűsítő videós hirdetés egyik tesztverziójában is szerepelt, ám a végleges változatba ez sem került bele.

